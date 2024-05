Antonio Tejado queda en libertad provisional y sin fianza por el caso del robo en la casa de María del Monte

Giro absoluto en el oscuro y controvertido caso de Antonio Tejado (36 años). El sobrino de María del Monte (62) y los otros cinco investigados por el robo en casa de la cantante han quedado en libertad provisional y sin fianza. Según informa Diario de Sevilla, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acordado este lunes, día, 20 mayo la puesta en libertad sin fianza del excolaborador de televisión y de los otros cinco investigados por el robo en el chalé de la popular artista.

El magistrado ha acordado la puesta en libertad provisional -la Fiscalía había pedido una fianza de 100.000 euros para Tejado y para el ruso Arseny Garibyan y de 50.000 euros para el resto-, pero les ha impuesto una serie de medidas cautelares.

Entre ellas se encuentran la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes. Además, les ha impuesto una orden de alejamiento de las víctimas, María del Monte e Inmaculada Casal (60), a las que no sólo no podrán acercarse, sino que tampoco podrán contactar con ellas por ningún medio.

Antonio Tejado el pasado 15 de marzo, día de su declaración. Gtres

Fue el pasado lunes, 13 de mayo, cuando la Fiscalía cambiaba de opinión y, tras oponerse dos veces a la libertad provisional de Antonio Tejado, se manifestaba a favor de su salida de prisión en un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Tres meses y medio después de su detención por su presunta implicación en el robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, la excarcelación del sobrino de la artista ha llegado. Durante las últimas semanas, la familia ha intentado reunir la elevada cantidad de 100.000 euros que el ex de Rosario Mohedano no tenía en posesión para poder hacer frente a esa fianza que finalmente el juez no ha pedido para su puesta en libertad.

La madre, el hermano y la novia de Antonio Tejado a la salida de la cárcel. Europa Press

Este pasado sábado, 18 de mayo, se escenificaba la ruptura total de la familia Tejado con María del Monte en un acontecimiento íntimo. Se casaba en Sevilla una sobrina de la cantante, hija de su hermano menor, Javier Tejado, y la tonadillera se convertía en la gran ausente puesto que no tiene relación con su hermano desde hace años. Sin embargo, María José García, madre de Antonio, sí iba a la ceremonia, donde se mostró sonriente, aunque evitaba quedarse a la celebración. No son tiempos de fiesta en el hogar de los Tejado.

Este domingo, María José, Chema Tejado y Samara Terrón, pareja de Antonio, visitaron por primera vez juntos al detenido en prisión desde que la Fiscalía se manifestase a favor de su salida de prisión. Llamaba la atención los rostros de preocupación de su madre, su hermano y su novia, cabizbajos tanto a su llegada a la cárcel como a su salida dos horas después. Hoy, en cambio, la noticia es positiva en el seno de parte de la familia: su miembro más polémico, Antonio, queda en libertad y sin fianza, a pesar de la negativa por parte de la acusación, es decir, de su tía María del Monte y de su esposa, Inmaculada Casal.