Fedez, el marido de Chiara Ferragni, cuenta cómo se encuentra después de su operación de páncreas

El pasado 22 de marzo de 2022 Fedez (32 años), el marido de Chiara Ferragni (34) fue operado de un tumor neuroendocrino en el páncreas. 10 días después de la operación, salió del hospital para reencontrarse en casa con su mujer y sus dos hijos.

Desde entonces, se ha dedicado por completo a cuidarse, sin grandes eventos ni acontecimientos, y sobre todo, a estar con su familia. Hace poco, a través de sus historias de Instagram, Fedez compartía una imagen con el torso desnudo en la que se aprecia la cicatriz de la intervención. Además, escribía: "He perdido casi 10 kilos desde que me operaron. No veo la hora de subirme al escenario de nuevo".

Durante todos estas semanas de recuperación y rehabilitación, Fedez ha pasado mucho tiempo en casa junto a Leone y Vittoria. Dejando a un lado su faceta de artista y empresario, se está dedicando a tiempo completo a su labor como padre, su mejor tratamiento.

Así lo muestra a través de Instagram con imágenes siempre divertidas. Desde luego, Fedez en ningún momento ha perdido su sentido del humor.

La familia pasó la Semana Santa en Lago de Como, una región de Lombardía a la que Chiara y su marido suelen ir a pasar unos días con sus hijos siempre que pueden. Desde que compartieron la noticia de su enfermedad, Chiara ha sido su apoyo número uno y se les ha visto más unidos que nunca.

Sin embargo, de sus vacaciones se tuvieron que ir antes de tiempo a casa, dado que su hijo Leo empezó a tener fiebre. Posteriormente, Chiara y su hija, Vittoria, empezaron a encontrarse mal también.

A pesar de la pérdida de peso y la recuperación, Fedez se muestra positivo y con buen estado de salud. Parece que la pronta intervención le ha salvado de futuras complicaciones. Fue el 18 de marzo cuando a través de un breve vídeo Fedez anunciaba entre lágrimas que padecía un grave problema de salud que le obligaba a pasar por el quirófano.

"Descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los tratas a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". Sin embargo, no tardó ni una semana en ser operado con una extirpación del tumor y parte del páncreas. Ya ha pasado un mes y se encuentra visiblemente mejor.

