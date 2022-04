Fedez, marido de Chiara Ferragni, sale del hospital tras una operación para extirparle un tumor

El rapero italiano Fedez (32 años), marido de la famosa influencer de moda Chiara Ferragni (34), fue operado el pasado 22 de marzo de una operación de urgencia tras conocerse poco tiempo antes que tenía una enfermedad grave y que él hacía pública a través de su cuenta de Instagram. El rapero no contó la primera vez qué es lo que estaba padeciendo, hasta que pasado un tiempo confesó que tenía un tumor neuroendocrino en el páncreas. Así lo contaba a través de una publicación en su cuenta de Instagram:

El italiano ponía una imagen suya en el hospital tras la operación con el siguiente texto: "La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que, si no los coges a tiempo, no es un agradable conviviente para tener dentro de tu cuerpo. Motivo por el cual tuve que someterme a una cirugía que duró 6 horas para extirpar una parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Todavía queda un poco. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. Muchas gracias también por todos los mensajes de apoyo y positivismo que me enviasteis. Os quiero, Federico".

Finalmente, Fedez recibió el alta el 31 de marzo y se mostraba bien, con ganas de seguir y de estar junto a su familia, lo que ha demostrado que es su mayor deseo. Incluso el rapero confesaba que con esta salida del hospital "volvía a vivir". Así lo contaba él mismo en su cuenta: "Gracias a vosotros que literalmente me habéis salvado la vida, que me habéis acompañado y cuidado en estos días que no han sido fáciles pero que por otro lado me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida. Gracias al Prof. Falconi y todo su increíble personal. Gracias a todas las enfermeras y enfermeros de la sala y gracias a vosotros por la gran humanidad y el apoyo que me habéis dado. El amor es la medicina más poderosa. Te vas a casa, vuelves a la vida". Así daba las gracias a todo el personal del hospital San Raffaele de Milán.

Durante todos estos días de ingreso en el hospital, Chiara ha sido su pilar fundamental. La influencer intentó compaginar su vida laboral y el cuidado de sus hijos, junto con el tiempo en el hospital para acompañar a su marido. En Instagram ambos se han mostrado muy unidos ante esta adversidad.

Al volver a casa, Fedez se mostraba muy contento en compañía de sus dos hijos, Leone y Vittoria, de 3 y 1 año respectivamente. Ahora será en casa donde el artista continue con su recuperación

