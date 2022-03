Fedez, el marido de Chiara Ferragni, operado por un "problema de salud" que no ha especificado

El rapero italiano Fedez (32 años), marido de la influencer Chiara Ferragni (34), ha sido operado este miércoles, 23 de marzo, en el hospital San Rafael de Milán, ciudad en la que residen. Según se ha anunciado, ha sido a causa de un "problema de salud" que no ha querido concretar y que, según se ha informado, "le obligará a recorrer un camino importante".

La intervención ha salido bien y se espera que el artista pueda regresar a casa en poco tiempo, tal y como ha asegurado su mujer en sus redes sociales. Pese a las buenas noticias, sus seguidores temen que se trate de un problema grave a tenor de las declaraciones del rapero, que explicó el viernes 18 de marzo que le habían detectado "un problema de salud grave".

Si bien no quiso dar más detalles, explicó a través del vídeo compartido en sus redes sociales que se lo habían encontrado en un buen momento y que en un futuro desvelará qué enfermedad sufre, pero "no en este momento".

Chiara y Fedez en un evento en diciembre de 2021. Gtres

"Este es un camino importante que tendré que recorrer y que me apetece contar. No ahora, no en este momento en que necesito aferrarme a mi familia, a mis hijos. Pero del que me apetecerá hablar en el futuro porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me reconfortó", dijo sin poder contener las lágrimas que se agolpaban en sus ojos.

Tras ese primer anuncio, y tras el fin de semana, el rapero adelantó también vía Instagram la importancia de este miércoles 23, aprovechando para agradecer el apoyo de su mujer, quien le ha mostrado su respaldo con mensajes de ánimo en sus redes sociales, así como a su familia y amigos.

A falta de conocer cuál es su dolencia, cabe recordar que a finales de 2019 desveló que le habían encontrado desmielinización, un proceso patológico que daña la capa de mielina de las fibras nerviosas y que puede provocar esclerosis múltiple.

Por si fuera poco, en otra ocasión también confesó que sufría una afección cardiaca. "Créanme cuando les digo que el dinero nunca puede ser la panacea para todos sus males. Hace meses, durante una visita de seguimiento, me encontraron una pequeña anomalía, que podría haber presagiado un mal mayor, aquellos con los que tienes que vivir, desafortunadamente, toda tu vida. Todo está bajo control".

Cumpleaños adelantado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Con motivo del primer cumpleaños de su hija, Vittoria, Chiara Ferragni ha compartido este miércoles 23 varias imágenes familiares. "Estas fotos las tomamos el domingo, con unos días de anticipación, porque sabíamos que hoy papá estaría en el hospital (pero pronto estará en casa). Te queremos con locura, papá", ha escrito junto a la publicación.

