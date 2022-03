Toñi Moreno, sobre su hija Lola: "Ha sido duro. Me he ido enamorando de ella poco a poco. No fue un flechazo"

Este miércoles 23 de marzo de 2022, a las 11 de la mañana, el emblemático Museo Chicote de Madrid, en pleno corazón de Gran Vía, ha vuelto a engalanarse, repleto de flashes, cámaras de televisión y periodistas, para una cita muy especial.

Se ha celebrado, entre sus acogedores muros, la presentación oficial del libro 50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo, de la autora Tania Martínez, directora general de la revista Semana.

Un libro dirigido a aquellas mujeres que están atravesando la cambiante y árida etapa del medio siglo. De la editorial HarperCollins, Tania Martínez ofrece un infalible "método para mejorar tu vida. Sentirte joven y volver a ilusionarte".

Toñi Moreno posando en el 'photocall' de la presentación del libro '50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo'. Gtres

Como no podía ser de otro modo, la autora ha estado arropada en el evento por varios rostros conocidos y buenos amigos personales. Entre ellos, Chelo García Cortés (70 años), Belén Esteban (48), Nieves Herrero (65) o la presentadora Toñi Moreno (48).

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de charlar con la andaluza, quien está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales, cuando no el mejor. La profesión le sonríe como nunca -capitanea con su garbo y buen hacer dos programas-, y su hija Lola (2) está despertando a la vida con su curiosidad perenne y sólo le da pequeños sustos, como el de esta mañana de miércoles con unas décimas de fiebre.

Confiesa que la llegada de Lola no fue fácil, que la maternidad no es un camino de rosas, pero que todo tiene su recompensa. No se cierra al amor, aunque no esconde que tampoco es una prioridad en estos momentos de su vida. También hay espacio en la charla para la actualidad más dura; habla Toñi, con el corazón en la mano, de la terrible invasión de Ucrania y de cómo todos debemos ayudar. Ella lo hace, pero no le gusta presumir.

Está a las puertas de los 50... ¿cómo se siente?

¡Cómo me ves! Mira, de pequeña, a todos nos ha pasado, pensabas en los 50 años y decías 'bueno...'. Pues ya están aquí. Tengo 48. ¿Sabes lo que me pasa? Que a mí este libro me ha encantado porque refleja completamente cómo me he sentido en estos últimos dos años. Desde que soy madre, pienso que aquí no hay gente mayor ni vieja de espíritu.

Usted se siente joven

Yo me siento joven con ganas de vivir una segunda juventud. Estoy en el mejor momento de mi vida, no por las cosas buenas que me están pasando, que también, porque me están pasando cosas muy buenas, sobre todo por la manera que tengo de afrontarlas. Cuando tienes 20 años, todo es una tragedia. Te quedas sin trabajo, es una tragedia; te deja un amor, es una tragedia... Cuando tienes 48, y has tenido una niña hace dos, todo es 'bueno, todo pasa'.

¿Qué momento está viviendo?

Estoy en un momento como en paz, con equilibrio. Me ha costado 48 años conseguirlo. Creo que es una edad fantástica para las mujeres. Y para los hombres también.

Tuvo a su hija Lola hace dos años...

Yo tuve un defecto muy gordo que fue no hacer deporte en mi vida. Embarázate con 48 años sin haber hecho deporte y llévate nueve meses... Pues cuando la he tenido, no me podía ni agachar. Me dije 'esto no puede ser'. Me he puesto y llevo dos años siendo constante. No tanto por estética, que también, sino por salud. Para tirarme al suelo con mi niña y jugar.

¿La ha rejuvenecido?

A mí mi hija me está rejuveneciendo cada día. No me queda otra. Le digo a ella 'tú tienes una madre joven. Si tú corres, yo corro más'. Ha sido lo mejor que he hecho. ¡Mira que ha costado! Ha sido duro.

¿Cómo ha sido la maternidad?

Voy a contarlo sinceramente, a pecho descubierto. Para mí ha sido más duro de lo que yo pensaba el tema de la maternidad. El primer año me ha costado mucho. Encajar todas las piezas... No te reconoces ni en tu cuerpo. Soy madre soltera, familia monoparental, tengo una red familiar maravillosa. Tengo a mis hermanas, a la madrina, al padrino...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Una gran ayuda

Ha sido más duro de lo que yo pensaba. Tiene dos años, tiene la boca de trapo, ya me dice lo que le duele, que es maravilloso. Todos los días duermo con ella. Dormimos las dos en la misma habitación con una cama pegada. Ella manda; cuando quiere se va sola o me aguanta. Para mí, estoy ahora enamorándome de mi niña. Muchas madres me van a entender. Espero no ser malinterpretada, pero yo me he ido enamorando poco a poco. No fue un flechazo a primera vista. Fue duro.

¿Cómo ha llevado el tema de la conciliación?

Te cuento mi día de hoy. Me he cogido el AVE de las siete de la mañana, yo vivo a una hora de Sevilla. Me he levantado a las cinco de la mañana. La chica que me ayuda, Teresa, se ha quedado esta noche en mi casa para ayudarme a llevarla a la guardería. A las nueve he recibido una llamada, me han dicho que la niña tiene fiebre. Ahí he empezado a llamar a todo el mundo. Tengo en mi casa a un ejército de gente cuidándola. Conciliar es difícil. Cuando te tienes que mover mucho, tienes a todo el mundo agobiado.

¿Sabe o es consciente de que su madre trabaja en la tele?

A ella le dicen 'mamá va a trabajar'. Ella pregunta y le dicen que en la tele. Para los niños de ahora la tele es el móvil. Yo la grabo, ella se ve. Al final no es como nuestra tele, de nuestra edad. A ella le va a dar igual que yo trabaje en la tele. Cuando sea mayor, a lo mejor estoy yo en otras cosas.

¿Está abierta al amor?

Estoy abierta al amor, fíjate.

"En el amor me lanzo a tope"

Ahora presentará un programa que se llama Déjate querer, ¿usted se deja querer?

Lo sabéis, no puedes dar dos pasos sin que te pillen. Mi vida ahora mismo es un asco en ese terreno. Trabajo, la niña... Ahora tengo dos programas, en Telecinco y Canal Sur. No me da la vida, es muy difícil enamorarse con esa rutina. Pero estoy abierta y preparada. Creo que el estado mejor de una persona es estar enamorada. Soy joven, pero soy un poco antigua. Me cuesta un poco, pero cuando me lanzo... me lanzo a tope.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

¿Tendrá algo que decir Lola?

La niña no va a tener que decir nada. La que tiene que decir soy yo. Lo único es que esa persona tiene que querer a mi niña.

¿Cómo vive la invasión a Ucrania? ¿Se ha planteado ayudar?

Mira, me he planteado todo. Estamos ayudando en la medida que cada uno puede. Yo vivo en un pueblo, que se llama Espartinas, y hay un movimiento grande, con carritos... No voy a decir lo que he ayudado; cada uno hace lo que puede. Yo me he planteado tener a alguien en casa, pero me pongo a pensar y digo que no puedo, que no puedo con la niña. No tengo espacio. Ahora mismo no me lo puedo plantear, ayudo lo que puedo. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad con este tema.

Es una barbaridad

Es muy grave. Mira, con 18 años yo me fui de voluntaria a Kosovo. Viví esas imágenes que estamos viendo de todo el mundo con sus maletas. Eso lo viví yo como testigo, siendo joven. Lo que le está pasando al pueblo ucraniano es lo más duro y doloroso que puede pasar. Tenemos todos una responsabilidad. Invito a que cada uno ayude en la medida que pueda.

Cerremos con actualidad. ¿Cómo vio la entrada de Isabel Pantoja en los juzgados?

Me parece que se pueden hacer las cosas de otra manera. Esta mujer, como cualquier ciudadano, tiene que sentarse frente a la Justicia, pero lo de ayer me pareció fatal por parte del juzgado. No organizarlo, me pareció fatal por parte de nosotros. Tenemos que hacer autocrítica. No se puede vivir lo que esta mujer vivió ayer. Tuve que quitar la tele. Tiene que responder, pero no sentirse como si la estuvieran disparando.

[Más información: Toñi Moreno, noche de música y baile entre amigos en un concierto en Marbella: el vídeo del momento]

Sigue los temas que te interesan