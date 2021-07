Toñi Moreno, noche de música y baile entre amigos en un concierto en Marbella: el vídeo del momento

La presentadora Toñi Moreno (48 años) ha aparcado durante este fin de semana los pañales y los cuidados de Lola, su pequeña, para hacer un break en su maternidad, y darlo todo en el concierto de su amigo Manuel Carrasco (40), que ha tenido lugar en la gala Starlite de Marbella. La andaluza está "pletórica" con este año repleto de proyectos. Se encuentra "aprovechando" a tope lo que le queda del verano, ya que volverá a ponerse al frente del que fue su programa, Viva la vida, para sustituir a la titular Emma García (48) durante el periodo estival.

"Manu Carrasco es el mejor, sin duda. Es muy grande", ha asegurado la gaditana a JALEOS minutos antes de entregarse al baile con un grupo de amigos y unas copas de tinto. Este medio ha tenido acceso en exclusiva a unas imágenes donde se ve a la periodista feliz y disfrutando en uno de los momentos más plenos de su vida. Desde su palco vip, no ha dejado de jalear ni un minuto a un emocionado Manu Carrasco, que se ha presentado ante un público que estaba tan sediento de música en directo

como él y su banda.

Toñi Moreno, noche de música y baile entre amigos en el concierto de Manuel Carrasco JALEOS

Vestido elegantemente con una blusa blanca, Carrasco ha ofrecido una de sus mejores canciones en versión acústica. El de Huelva ha arrancado el recital sentado, arropado por una puesta en escena y una iluminación cálida e íntima. Ha entoncado en primer lugar el tema Prisión esperanza, que eligió después de tanto tiempo sin tocar, ni subirse a un escenario. Así pues, se hizo especialmente emocionante después de todo lo que se ha vivido con la pandemia.

Toñi se ha emocionado especialmente cuando el de Huelva ha asegurado en mitad de su recital lo que sigue: "A mi hija, que está por ahí arriba y ha venido a verme, le dedico todas mis canciones". También, a modo de homenaje, Carrasco ha cantad para "toda la gente que se ha ido, que ha luchado por nosotros, que está luchando y nos ha ayudado tanto en este tiempo para seguir viviendo".

La chica de la puerta de los juzgados

Mientras, Toñi sigue apurando los últimos retazos de sus vacaciones. También ultima detalles sobre la emisión del documental serial de HBO El caso Wanninkhof, del que es productora ejecutiva, y en el que recaba los testimonios de Dolores Vázquez, condenada y encarcelada por un crimen que no cometió. La presentadora, siempre muy concienciada con estos temas de injusticia social fue preguntada por este medio, por el caso de homofobia de Samuel, que murió asesinado a patadas al grito de "maricon", precisamente en la misma tierra en la que se encuentra ahora Dolores Vázquez.

Pero la presentadora declinó hacer declaraciones argumentando lo que sigue: "Era un tema muy delicado", y no quiso pronunciarse. Atrás quedan esas imágenes de esa Toñi, que hace poco se veían en una plataforma digital, jovencísima reportera en las puertas de los juzgados cubriendo uno de los procesos, que despertó gran interés mediático.

Ahora, mostrando su cara más lúdica, intentará "dar fresquito" a las calurosas noches estivales de Andalucía con su nuevo formato en Canal Sur. La idea es que, durante los ocho programas de este verano, la de Sanlúcar se vaya moviendo por cada una de las provincias andaluzas, con protagonistas de cada zona. Así, ya ha anunciado que tendrá con ella a Bertín Osborne (66) o Antonio Carmona (56).

Lola, mi niña Lola

Toñi Moreno junto a su hija Lola. Redes Sociales

La presentadora, que volverá a ponerse al frente de Viva la vida, está ilusionada con este nuevo reto. Toñi va de estreno en estreno, porque en la televisión autonómica de Andalucía ya es un éxito el formato El verano de tu vida. Pero entre proyecto y proyecto, está lo esencial para ella: "Lola, Lola mi niña Lola", con la que está viviendo una etapa preciosa a nivel personal. La "rubieja", que aparece en todas las instantáneas de sus redes sociales, es la que consigue dibujarle una sonrisa cada día que pasa. Lo mejor de este verano han sido los días en las playas de Cádiz, donde Toñi ejerce de "madraza" total. Su sensibilización con el tema de la maternidad es tal que sigue recomendando el libro que escribió hace pocos meses sobre, Madre después de los 40.

Toñi dice que su hija "es la luz de mi vida". Y se pregunta: "¿Cómo era mi vida antes? Ya no la recuerdo", "Construyendo sueños", "Agárrate fuerte que no te voy a soltar nunca", "Estoy enamorada hasta las trancas, "Me la voy a comer a besos", son algunos de mensajes más empáticos que le dedica a su pequeña.

