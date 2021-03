Rosana, destrozada por la muerte de su hermano: "Tengo un roto por el que entra frío y rabia"

La cantante Rosana (57 años) está devastada. Su hermano, Gerardo Arbelo, ha fallecido a los 66 años a causa de un cáncer de pulmón. Ha sido la propia Rosana quien lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde le ha dedicado unas emotivas y desgarradoras palabras a su hermano. A través de una foto de ambos, de pequeños, y en blanco y negro, la intérprete, rota y embargada por la emoción, se ha despedido de Gerardo.

"La foto no es buena, pero mi hermano la hace buena y bonita como él. Tengo la sensación de estar hecha de retales, como esas mantas hechas de pedacitos de tela. Hay una parte mía que hiciste tú. Ayer te fuiste y hoy me siento descosida. Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos". Y añade: "Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo... y con eso me quedo para siempre. Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy... uno de mis retales favoritos. Hermanito... me tienes a un silbido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RosanaArbelo (@rosanaoficial)

Cabe recordar que Rosana es la pequeña de ocho hermanos. El cáncer no es una enfermedad ajena para su familia. Una de las hermanas de Rosana ya padeció un cáncer, aunque logró superarlo. "Cuando saqué Lunas rotas, mi primer álbum, ella estaba muy malita, pero gracias a los milagros se recuperó y ahora está estupendamente", relataba entonces la cantante. Por su parte, su hermano Gerardo Arbelo fallecía este pasado miércoles 17 de marzo, dejando a su mujer, Saro, y a dos hijos, Gerardo y David, tal y como informa el diario Lancelot Digital.

Su 'calvario' en Colombia

Hace justo un año, Rosana vivía un drama tras quedarse atrapada en Colombia por la Covid-19. Allí se encontraba preparando y grabando un programa. La música española estaba inmersa en sus compromisos profesionales cuando estalló la crisis sanitaria por el coronavirus y para cuando quiso marcharse del país descubrió que no podía: las fronteras estaban cerradas. "Despertar y ver que estamos en una especie de pesadilla de mal gusto", aseguró.

"De repente ocurrió y nos dijeron que había que quedarse en casa", comentó la cantante. Colombia tomó medidas aún más restrictivas: "Hay restricciones de movimiento de todo tipo. Incluso no se puede bajar siquiera con los perrillos a la calle. Puedes llamar por teléfono para que te traigan cosas pero no puedes estar saliendo a la calle de ninguna de las maneras".

Rosana en una imagen de archivo. Gtres

Pese a la dura experiencia, supo extraerle al confinamiento su parte positiva: "Estoy segura de que en este final de mundo se esté formando un nuevo comienzo de un mundo distinto donde espero que todos empecemos a ser más humanos. Estamos ante un momento único de nuestra historia mundial y nacional. Es el momento de protegernos, es el momento de entender que nuestro comportamiento salva vidas, de cooperar con fuerza y valorar como nunca el trabajo de los médicos y los profesionales de la salud".

[Más información: Toñi Moreno y la cantante Rosana rompen su relación: los motivos de su distanciamiento]