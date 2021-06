Toñi Moreno, muy emocionada en el bautizo de su hija, Lola: las fotografías de la cita

Toñi Moreno (47 años) ha cumplido uno de sus mayores deseos. Tras una larga espera debido a la pandemia que retrasó sus planes, al fin este sábado 5 de junio la presentadora ha podido bautizar a su hija, Lola.

La cita ha tenido lugar en un enclave muy especial para la comunicadora, pues se ha llevado a cabo en la ermita de El Rocío. "Ayer fuimos muy felices. Bautízanos a Lola frente a la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte. Cumplimos un sueño y pasamos un día rodeadas de mucho amor. Gracias al Padre Jesus Zapata por hacerlo posible, a toda mi familia por no soltarme, y a los dos padrinos mejores del mundo", ha comentado Toñi en su perfil de redes sociales.

Moreno ha escogido un traje de blazer y pantalón en color blanco, acorde al estilismo clásico pero muy coqueto de su hija. La presentadora tomaba en brazos a Lola para inmortalizar el momento en el que se dirigían a la Blanca Paloma.

En el momento del bautismo, Toñi ha permanecido muy pendiente de su pequeña, al igual que los padrinos de la pequeña, dos grandes amigos de la periodista. Todos estos instantes han quedado retratados y recogidos en los Stories del perfil de Instagram de la presentadora, que los compartió con orgullo ante sus miles de seguidores.

Toñi Moreno se mostró muy emocionada en el bautizo de su hija. RRSS

Nada más mostrar públicamente las emotivas imágenes del gran día de su niña, amigos y compañeros famosos de Toñi han querido enviarle sus felicitaciones. Eva González (40), Carmen Lomana (72), Cristina Cifuentes (56) o Sonsoles Ónega (43) son algunos de los nombres que han querido dedicarle un mensaje a madre e hija en su cita especial.

Ya horas antes de la celebración de la ceremonia, la periodista compartía una publicación en la que mostraba su mano y la de su hija unidas: "Hoy es un día grande para las dos", anunciaba. Sin duda, un evento muy importante para ambas protagonistas en el que no faltaron los seres más queridos -cumpliendo las normas sanitarias por la Covid-.

Una niña muy esperada

Toñi Moreno dio a luz a la pequeña Lola, su primera hija, el 21 de enero de 2020 en el hospital Vithas Nisa Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. El bebé nació a las 13:30 horas por cesárea y pesó 4 kilos.

La presentadora se convertía en madre a los 46 años, un sueño cumplido que ha cambiado su vida por completo. Ha sufrido mucho, pero ahora no concibe la vida sin su Lola. De hecho, poco después del nacimiento de la pequeña, Toñi se sinceró públicamente sobre los aspectos más negativos de la maternidad, confesando que sufrió depresión posparto tras dar a luz a su hija Lola: "Yo no sé lo que me pasaba, pero lo único que tenía era ganas de llorar. Y me llevé una semana llorando mañana, tarde y noche", relató, asegurando que tuvo que pedir ayuda psicológica para superar este problema.

