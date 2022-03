Fedez (marido de Chiara Ferragni) anuncia entre lágrimas que tiene una enfermedad grave

Fedez (32 años) y Chiara Ferragni (34) forman una de las parejas de influencers más famosa del mundo y siempre han destacado por su transparencia a la hora de contar sus asuntos más personales. Ha sido ahora cuando el raperi, tras unos días desaparecido en su cuenta de Instagram, ha decidido compartir una noticia importante: le han detectado una enfermedad grave, aunque ha afirmado en varias ocasiones que se lo han cogido en un buen momento.

Él mismo contaba a través de sus historias de Instagram que: "Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron en un buen momento, lo que implica que tengo un camino importante por delante que tendré que tomar".

El músico se sinceraba con toda su audiencia y no podía evitar emocionarse ante esta situación que le toca vivir. En cualquier caso, no se ha sentido preparado para contar qué es exactamente lo que le está pasando. "No quiero contarlo de momento, pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí [...]. Lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura".

Además, el artista ha recalcado que no estará muy activo en sus redes sociales. Sin embargo, le parecía importante contar lo que estaba sucediendo para sentir el apoyo de la gente de toda su comunidad de Internet. En cualquier caso, ha confesado que en estos momentos lo único que necesita es estar con su familia, principalmente su mujer y sus dos hijos, Leone y Vittoria. Tras el anuncio de Fedez, Chiara Ferragni no tardó en pronunciarse a través de su Instagram para dar apoyo a su marido, aunque no ha vuelto a postear nada desde entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La influencer compartió una imagen en la que salen ellos dos junto a su hijo mayor, Leone, para decir lo siguiente: "Fedez necesita un extra de apoyo estos días. Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto, siempre rodeado del amor de toda tu familia, amigos y gente que te quiere mucho". Desde ese momento, todos se han volcado con él y ha recibiendo miles de comentarios. Incluso algunos fans le han hechos vídeos recopilando imágenes para mandarle el mayor de los apoyos posibles.

La empresaria también publicó una captura de pantalla de las historias que estaba haciendo Fedez para volver a demostrarle todo su apoyo y así darle a entender lo valiente que ha sido haciendo público algo tan duro como una enfermedad.

Historia de Instagram de Chiara Ferragni

No podemos olvidar que hace meses que a Fedez le encontraron otra patología. Fue también él cuando en esa ocasión habló un problema del corazón que sufría. En aquel momento el rapero dijo: "Créanme cuando les digo que el dinero nunca puede ser la panacea para todos sus males. Hace meses, durante una visita de seguimiento, me encontraron una pequeña anomalía, que podría haber presagiado un mal mayor, aquellos con los que tienes que vivir, desafortunadamente, toda tu vida. Todo está bajo control".

