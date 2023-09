Chiara Ferragni tiene la chaqueta bomber de cuadros escoceses que conquista este otoño: es de Tommy Hilfiger

Chiara Ferragni (36 años) acudía este pasado 24 de septiembre a los premios CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, un premio dedicado a la economía circular que busca que la industria de la moda apoye más este modelo sostenible. En esta edición, ha sido Gucci el ganador del trofeo "por su apuesta por transformar su modelo productivo para potenciar un lujo más responsable y circular del futuro", señalan desde la página web. Después del evento decidió cambiar de outfit y optar por uno más otoñal y cómodo.

Así, la empresaria e influencer italiana lucía un vaquero recto, una camisa blanca anudada por encima del ombligo, unas zapatillas blancas con plataforma de su marca, y la joya del look, la chaqueta bomber.

Es una cazadora de la nueva colección de Tommy Hilfiger que combina el emblemático estilo universitario con unos tradicionales cuadros escoceses que aportan un toque contemporáneo a este modelo clásico.

[El collar de perlas de una firma española que ha conquistado a Chiara Ferragni]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Cuenta con cuadros escoceses, un cuello estilo béisbol, mangas a contraste, cuellos y puños de punto elástico, dos bolsillos delanteros de ojal y ribeteados, un estampado del monograma de la firma, TH, oversize en el pecho y detalles distintivos de Tommy Hilfiger.

"He encontrado la chaqueta perfecta para este otoño. Es la varsity jacket de Tommy Hilfiger y soy muy fan del estampado porque me hace pensar en cuando vivía en Estados Unidos", escribía la mujer del rapero Fedez (33) en su cuenta de Instagram. "Qué look tan adorable", "Adoro el estampado", "Me encanta la bomber", son sólo algunos de los comentarios de sus casi 30 millones de seguidores en la red social.

[Chiara Ferragni estrena imagen con el corte de pelo más 'trendy' y rejuvenecedor]

Pese a que la lleva Chiara, la cazadora es de hombre. Hay tallas desde la XS a la XXL, la XXXL ya está agotada y cuesta 449,90 euros. Además de este modelo, la colección se basa en una "reinterpretación de nuestros propios códigos de estilo" y cuenta también con un abrigo, un jersey, un vestido, una chaqueta acolchada, una sudadera, una mini falda, un sombrero, dos bolsos y un monedero, entre otras muchas prendas que comprenden esta serie.

Sigue los temas que te interesan