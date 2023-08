El collar de perlas de una firma española que ha conquistado a Chiara Ferragni

La influencer, empresaria y modelo italiana Chiara Ferragni (36 años) elegía una vez más Ibiza como destino para sus vacaciones este verano. Tanto ella como su marido, Fedez, y sus hijos, Leonne, y Vittoria, abandonaban por unas semanas su país natal para desplazarse a la isla española y disfrutar del buen tiempo, de sus paisajes y de su buen ambiente. El mar, la playa, la familia y la paella han caracterizado estos días de Los Ferragnez.

En septiembre, su hermana, Francesca (34), subirá al altar para dar el 'sí, quiero', a Riccardo Nicoletti, con quien comparte un hijo de tan sólo un año. Es por ese motivo por el que estas semanas le han venido bien a Ferragni para descansar antes del estrés que supone organizar una boda.

Durante su estancia en la isla paradisíaca, la estrella de las redes sociales no sólo ha deslumbrado con sus looks, su carisma y su relación con sus hijos, también cautivó a sus casi 30 millones de seguidores con este collar made in Spain que llevó durante varios días, como se pudo ver a través de diferentes stories y posts en su perfil de Instagram.

[Chiara Ferragni se convierte en la invitada mejor vestida de Wimbledon con un look clásico de Ralph Lauren]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Se trata de un collar de la marca Penajewels, una firma española afincada en Ibiza durante los últimos años. Está hecho de perlas cultivadas de río con charm de la colección Balearics de latón hecho a mano, un homenaje personal de Miriam Álvarez, fundadora de Penajewels, a la isla de Ibiza. Además, cuenta con la imagen de una sirena en el centro.

Chiara ha llevado este collar en varias ocasiones para poner ese toque especial al look. Primero aparecía con el accesorio en la playa, con bikini, camiseta de tirantes y shorts grises. Después la volvíamos a ver con otro outfit más arreglado: una camisa corta y sin mangas de rayas azules y blancas con detalles brillantes en los hombros y unos vaqueros cortos blancos de Prada y sandalias a juego.

Este accesorio es perfecto para llevarlo tanto en la playa como en la piscina, ya que se ha fabricado con materiales duraderos y resistentes al agua que permiten un fácil mantenimiento de la pieza. Su precio es de 115, aunque ahora está rebajado a 95, por lo que si te aprovechas de la oferta, es toda una ganga.

[Paula Echevarría tiene el vestido de red perfecto para el verano: es naranja y rosa y tú también querrás llevarlo]

Sobre Penajewels

Penajewels fue fundada en Lisboa en el año 2011 por la diseñadora Miriam Álvarez. Más de una década después, ahora desde Ibiza, siguen elaborando piezas de diseño contemporáneo usando técnicas tradicionales. Todas sus joyas están hechas a mano en España "con amor y de forma sostenible", subrayan en la página web.

Sigue los temas que te interesan