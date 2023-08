Paula Echevarría tiene el vestido de red perfecto para el verano: es naranja y rosa y tú también querrás llevarlo

Paula Echevarría (45 años) nunca falla. Siempre tiene el outfit perfecto. Su estilismo atrevido, cómodo y elegante capta la atención de cualquier usuario que eche un vistazo a sus redes sociales, que más de ser un reflejo de su día a día es de sus perfectos conjuntos.

Los más de 3,6 millones de seguidores que no se pierden ni una publicación de su Instagram no se equivocan al decir que va "perfecta" y "guapísima" con sus looks. La actriz a veces se centra en ese estilo más clásico, y otras en el más arriesgado, y los dos reflejan su excelencia en el mundo de la moda. Una de sus últimas publicaciones ha sido muestra de ello.

La expareja de David Bustamante (41) lleva varios días disfrutando de unas merecidas vacaciones en la Costa del Sol con su pareja, Miguel Torres (37), sus hijos, Daniella (15) y Miguel (2), y sus padres.

Mientras disfrutaba de una noche veraniega en Marbella, todos sus fans hemos sido testigos de su increíble vestido de red rosa y naranja y nos hemos enamorado al instante.

Muchos -entre ellos Nuria Roca (51)- no han tardado en comentarle lo "increíble" que le sienta el atuendo: "Estás que te sales", "menudo tipín", "divina, como siempre", "eres muy bonita y da gusto ver mujeres como tú", son algunos de los mensajes de las tres instantáneas que publicaba Paula.

La marca y el vestido

El vestido es de la marca portuguesa Caio, y recibe el nombre de 'Martina'. Tiene un patrón transparente y cuenta con dos opciones para poner debajo: un top y unos shorts, o un vestido de seda que se puede comprar por separado. Está hecho a mano -al igual que el resto de sus piezas- y cuesta 179 euros.

"Diseño atrevido, sensibilidad cromática audaz, ajuste y calidad sin concesiones son los elementos distintivos de Caio. Dos mujeres que conectan entre sí, dentro de una creatividad apasionada, ofrecen colecciones individuales y modernas, jugando con colores vivos y estampados audaces, combinando elementos femeninos y masculinos. Confeccionadas con materias primas nobles, con un toque encantador, las prendas duraderas y significativas de Caio están diseñadas para convertirse en el pecado de la mujer real, poderosa y decidida", describen en la página web.

