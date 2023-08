El vestido de leopardo más sexy del verano lo tiene Paula Echevarría y te enamorará al instante

Paula Echevarría (45 años) es sinónimo de moda y de estilo. En cuanto a estilismo, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (41), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos versátiles, cómodos y prácticos. La intérprete ha lucido un vestido que ha enamorado a sus seguidores.

Lo ha lucido mientras disfruta de su verano más especial en Marbella junto a su pareja sentimental, Miguel Torres (37). Después de asistir a la Gala Global Gift, los enamorados continúan exprimiendo al máximo su tiempo de asueto en la ciudad de la Costa del Sol. El pasado sábado, día 29 de julio, Echevarría y Torres salieron a cenar y ella se puso su diseño más sexy y rompedor.

[Paula Echevarría tiene el vestido ibicenco más bonito del verano aunque no es apto para todos los bolsillos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Paula tiene el vestido que te enamorará al instante. Es de leopardo y lo firma Fetiche Suances. "Saturday night mood", posteó la actriz de ficciones tan recordadas como Velvet. La también influencer -conviene recordar que cuenta con 3.600.000 seguidores en sus redes- se decanta por el modelo Wild.

Cuesta 169,95 euros. "Espectacular vestido con estampado de leopardo y detalle de hilo dorado entrelazado. Dispone sólo de una manga y tiene un detalle cut out en un lado de la cintura. La falda asimétrica con volantes. Es ideal para ir súper guapa y sexy a cualquier evento. Su tejido es suave y fluido. Está fabricado en cien por cien poliéster".



Se recomienda "lavar a mano en agua fría". Las reacciones a la publicación de Paula Echevarría no se han hecho esperar: "Cuando ruge la maciza", "Espectacular", "Fabulosa". Eso sí, el diseño no ha gustado a todo el mundo: "El vestido es muy excesivo. A mí me gusta Paula más natural. Sin tanto artificio".

Sobre Fetiche Suances

Fetiche Suances es una marca de moda ubicada en el norte de España, en la ciudad de Cantabria, y que apuesta por las últimas tendencias en ropa de mujer. Sus modelos son versátiles y se ajustan a las necesidades de las mujeres de hoy en día.

Algunos de los modelos de vestidos que ha lucido Paula Echevarría esta temporada han sido el modelo Adele o Blossom. Sus colecciones se caracterizan por sus diseños femeninos que buscan resaltar la figura de la mujer actual para hacernos sentir siempre guapas y a la última moda.

Sigue los temas que te interesan