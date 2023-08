Virginia Troconis y Juana Acosta tienen el vestido perfecto para las noches de verano: elegante y con escote

Tan solo queda una semana para que se termine este mes de agosto, pero los días calurosos aún no han terminado. Las fiestas de verano en pueblos, discotecas y pubs siguen con más fuerza que nunca, y no repetir conjunto en ninguna de ellas resulta dificilísimo. Sin embargo, no os preocupéis, porque Juana Acosta (46 años) y Virginia Troconis (43) tienen la solución. Ellas han encontrado el modelo perfecto para las noches de verano que es elegante, sexy y con un escote de infarto.

Se trata de un diseño de la firma francesa Antik Batik, que tiene una de las tendencias más populares del momento: las aberturas estratosféricas y ese efecto brilli brilli que enamora a cualquiera.

En concreto, es el vestido de tirantes Vivi y lentejuelas súper seductor y, lo más importante, cómodo para echarse unos bailes. Es asimétrico y ajustado y cuenta con una abertura lateral para anudar con dos cordones en la espalda.

"Nuestras piezas están hechas para durar. Al cuidarlas, se asegura su durabilidad", dicen desde la página. El precio es de 270 euros y cuenta con tallas desde la 36 (XS) hasta la 42 (L).

Los seguidores de la esposa de Manuel Díaz (55), El Cordobés, no tardaron en comentarle lo "guapa" que iba y en preguntarle de dónde era. Frases como "Virginia te sienta muy bien el vestido. Te queda fino es muy extremado, pero muy fino", "estás más guapa que nunca", "espectacular" o "fantástica" son las que destacan en la publicación.

Lo mismo ha pasado con la actriz de Perfectos desconocidos, que también compartía en su feed de la aplicación su look durante sus vacaciones en Ibiza. "Mediterraneando, hasta muy pronto Ibiza", destacaba Acosta. Sus fans no tardaron en dar su opinión al respecto. "Todo acaba en azo: vestidazo, tipazo, estilazo… Esa eres tú, diosa", "¿de dónde es el vestido? Es precioso", "guapísima", indicaban.

La marca fue fundada en 1992 por Gabriella Cortese (58). Su estilo 'boho chic', los materiales naturales de la marca, el bordado y los patrones de sus looks son las características que hacen que Antik Batik sea única. "Quiero crear un fondo de armario que ayude a crear los mejores recuerdos de un viajero, como las prendas de su ático que le recuerdan los preciados momentos de la infancia o sus fiestas más salvajes", comenta Cortese en la página web.

La firma cuenta con tres pilares fundadores: el social, el ambiental y el económico. "En tiempos de crisis, nos dirigimos hacia lo que es ético, volvemos a las cosas que son verdaderas, con raíces. Tenemos un deseo por lo hecho a mano, la autenticidad y la humanidad. Mano y humano hacen la diferencia".

