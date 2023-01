Juana Acosta confirma su ruptura con el financiero francés Charles Alazet: "Estoy soltera"

Han mantenido una relación a distancia durante tres años y medio, aunque finalmente no ha llegado a buen puerto. Juana Acosta (46 años) ha confirmado la noticia de su ruptura de una manera natural y sin entrar en más detalles. Hasta ahora no había trascendido, pero ella misma lo ha dejado claro: "Estoy soltera". La actriz respondía algunas preguntas durante el estreno de su última película, Lobo feroz, y no quiso ocultar por más tiempo la realidad cuando su situación sentimental apareció entre las cuestiones que se le plantearon.

Su relación con el financiero francés Charles Alazet comenzaba en agosto de 2019 y, durante este tiempo, él ha permanecido viviendo en su país natal, mientras que Juana ha seguido en España. Aquí no sólo tiene su casa, también está su hija Lola, de 16 años, fruto de su amor con Ernesto Alterio (52). Quizá ha sido precisamente la distancia la que ha enfriado el romance.

Acosta ha preferido no ahondar en los motivos de la ruptura, se ha limitado a decir: "Tengo el corazón tranquilo. Estoy bien". Hablando de desamor y también de despecho, no ha esquivado el tema del momento: la canción de Shakira (45) y sus dardos envenenados contra Piqué (35) y Clara Chía (22).

[Juana Acosta, de nuevo enamorada: "No tiene nada que ver con el mundo del cine"]

La expareja ha estado casi cuatro años junta. Gtres

Esto es lo que opina: "Creo que Shakira ha llevado a cabo lo que tantas mujeres en algún lugar de nuestro ser y corazón deseábamos hacer y entonces por eso creo que se ha vuelto tan viral y la gente está loca con ella". Juana muestra su apoyo a la colombiana frente a la polémica, pese a que ella prefiere no hablar del que ya es su expareja, ni para bien ni para mal.

Charles Alazet es padre de cuatro hijos y vive en París y llegó a la vida de la actriz tras el breve romance que mantuvo con el arquitecto Oliver Sánchez. Durante el tiempo que han estado juntos siempre han sido muy discretos, como discreta ha sido la separación. Ahora, la actriz colombiana pero afincada en España desde hace años, se centra en su carrera profesional, que va de cine.

Acaba de estrenar su nueva película, un thriller en el que comparte protagonismo con Adriana Ugarte (38) y Javier Gutiérrez (52). La trama de Lobo feroz se centra en un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza que cruzan sus caminos, ambos dispuestos a descubrir al asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas.

Sigue los temas que te interesan