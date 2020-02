Juana Acosta, de nuevo enamorada: "No tiene nada que ver con el mundo del cine"

En uno de los mejores momentos de su vida, Juana Acosta (43 años) se embarca en un nuevo proyecto profesional y es que la actriz se convirtió en la nueva embajadora de la colección Uno de 50. En esta ocasión, la actriz se mostró de lo más orgullosa de las dos mujeres más importantes en su vida y es que para Juana su madre y su hija Lola son dos pilares fundamentales. Durante el evento también quiso confesar que se encuentra de nuevo ilusionada en el amor.

¿Qué tal Juana? ¿Qué hace por aquí?

Hoy estamos presentado la última colección de Uno de 50 que es una marca que me gusta muchísimo desde hace tiempo. Ellos llevan casi el mismo tiempo que llevo yo en España también, así que los conozco desde que llegue a vivir aquí. Es una colección muy especial es la colección de San Valentín, y hay un lema que es de 'Perfect Match' y tiene que ver no solo con encontrar a tu match perfecto, sino que tiene que ver con que puede ser tu madre, tu hija, tus amigas o alguien con el que tengas una conexión fuerte.

¿En su caso?

En mi caso yo lo he estado pensando mucho desde que me invitaron a ser embajadora, y la primera persona que me vino a la cabeza fue mi madre, con la que tengo una relación espectacular, una mujer que me ha ayudado mucho, me ha impulsado, me ha invitado a creer y a confiar en mis sueños. Es una mujer inmensamente inteligente, alegre y positiva, entonces pues creo que ella es uno de mis 'perfect match' más importantes. Luego obviamente esta mi hija, con la que tengo una empatía muy especial, tenemos una relación de muy buena comunicación y creo que ella también podría ser una de mis 'perfect match'.

Juana Acosta, imagen de Uno rde50. Gtres

Cómo ha hablado de su madre, ha dejado el listón muy alto.

Tener la suerte de haber vivido una relación tan buena con mi madre y tan clara, tan poco conflictiva, siempre ha sido una relación muy sana. Lo que me ha ayudado a mí a potenciar con mi hija la posibilidad de tener una relación más o menos parecida también, basada en el amor, en la escucha, en el respeto, en el cariño y sobre todo en poder acompañarla a ella en este periodo nuevo que es su adolescencia.

¿Cómo es Lola?

Lola es una niña maravillosa, es muy sensata, es hija única pero no lo parece porque es una niña muy generosa, nunca fue la niña de los berrinches o caprichosa, yo creo que es bastante empática y la hemos enseñado mucho a mirar a los otros, no solo mirarse a ella misma, es una niña maravillosa.

¿Y sigue sus pasos?

Pues está empezando a seguirlos si, tiene muchas ganas de estudiar algo que tenga que ver con las artes, ha empezado a estudiar teatro ya para adolescentes. Lleva muchos años estudiando piano, canto y música, la verdad es que ya se está lanzando mucho con la voz y está cantando muy bien, así que sí, parece que va siguiendo los pasos de la familia.

¿Le da algún consejo?

De momento yo creo que me los da ella a mí. Claro que le doy consejos, lo que pasa que ella ahora está en un proceso que tiene que ir descubriendo poco a poco todo lo que le viene.

Juana Acosta, en el evento. Gtres

¿Qué piensa el padre de que la hija quiera ser también artista como la madre? Porque no es un mundo fácil.

No, no es fácil, pero nosotros la acompañamos y la vamos a acompañar en la decisión que ella tome desde el amor.

¿Usted está contenta?

Sí, yo soy muy feliz con lo que hago, yo sobre todo siempre le he enseñado a elegir algo que la haga feliz, y eso es lo más importante. Si uno elige algo que le haga feliz, va a ser feliz toda la vida. En eso yo he sido bastante especifica con ella, ojalá puedas encontrar algo que te encante, porque no hay nada mejor en la vida que despertarse todos los días e irse a trabajar feliz, si uno ama lo que hace, es feliz.

Hablando de trabajo, pronto estrena una película.

Sí, la verdad es que está siendo un año bastante potente, termine a finales del año pasado una serie para Amazon que se llama 'La Templanza' estuvimos rodando casi hasta diciembre. Inmediatamente enganché con otra serie que estoy haciendo en Barcelona para Netflix, estoy allí rodando y muy ilusionada con el proyecto, es una serie que me está gustando mucho, me están gustando mucho los compañeros con los que estoy trabajando, me está gustando también trabajar en Barcelona, llevaba mucho tiempo y me he sentido súper cómoda. Estoy feliz con mi director que se llama Uriel Pablo, que es fantástico.

Eso es importante empezar el año con trabajo, porque amor sabemos que lo tienes.

Sí bueno, si estoy sí.

Juana Acosta y su expareja Ernesto Alterio, en una imagen de archivo. Gtres

Se terminó su antigua relación y ahora tiene una nueva relación.

Pues estoy muy contenta, sí, estoy bien.

¿Van a celebrar San Valentín juntos?

No lo sé todavía porque tengo que trabajar mucho y no sé si podré celebrarlo con él, pero estoy muy contenta.

¿Él también es de este mundo del cine?

No tiene nada que ver. Cuando lo descubráis lo hablamos pero ya no quiero hablar nada más de eso, prefiero hablar de otras cosas.

¿Su niña lo ha conocido ya?

Tampoco te lo voy a contar.

¿Está ilusionada?

¿No me ves? Estoy radiante.

¿Es de celebrar San Valentín?

Yo sí, lo he celebrado siempre como todo el mundo y en este caso no sé si lo podré celebrar porque estoy en Barcelona, estoy a tope.

[Más información: Juana Acosta confirma su ruptura con Óliver Sancho]