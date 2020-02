Anabel Pantoja vuelve a incumplir las normas de 'El tiempo del descuento'

Anabel Pantoja (33 años) está viviendo una segunda oportunidad llena de aventuras. Si en la edición de GH VIP 7 la 'sobrinísima' de Isabel Pantoja (63) lloraba porque había sido la primera expulsada, ahora no se puede quejar, ya que ha sido salvada de la expulsión en dos ocasiones. Su nombre ha sonado más que nunca durante este mes, primero porque hizo trampas y metió chocolate en su maleta y ahora porque ha vuelto a incumplir las normas del programa.

La concursante escribió una nota de su puño y letra para que, si salía Estela (25), se la diese a su pareja. De la misma forma, la mujer de Diego Matamoros (33) elaboró otra nota y se la entregó a la prima de Kiko Rivera (35) por si esta salía del concurso. Finalmente, fue la modelo la que salió expulsada del concurso y por tanto, la que tendría que darle la nota al futuro marido de la colaboradora de Sálvame.

Sin embargo, parece que Anabel Pantoja no entendió bien el trato que hizo con Estela, pues al quedarse en Guadalix le dio a Kiko Jiménez la nota que había escrito su compañera. El novio de Sofía Suescun la recibía ilusionado, aunque desconcertado por el contenido del mensaje: "Te quiero. D13", un enigmático código que no conseguía descifrar.

La propia Anabel se daba cuenta minutos más tarde de que la D pertenecía a Diego Matamoros y el 13 era el día en que la modelo y el hijo de Kiko Matamoros (63) se habían casado. Llorando, la colaboradora de Sálvame pedía perdón al extronista por su error: "Acabo de meter la pata más grande del mundo mundial. Yo le di mi tarjeta para 'el negro' y ella me dio la suya para Diego... Por eso ponía D13".

Arrepentida de lo que había hecho, Anabel Pantoja no podía evitar las lágrimas tras el error que había cometido y confesaba: "No quiero que Estela piense que quiero participar con esto. Entiende la cagada... Tengo una neurona y me queda media". Kiko Jiménez, ojiplático con lo que decía su compañera, le decía: "Pues imagínate la cara de tonto que se me ha quedado a mí, dije 'ay gracias' y no era para mí".

Sancionada

Anabel Pantoja fue obligada a disfrazarse de salchicha por colar comida en la casa. Mediaset

Más allá de la anecdótica confusión, lo cierto es que Anabel Pantoja y Estela Grande se han saltado una de las normas del concurso, pues no pueden tener bolígrafos en la casa y guardaron el de una de las pruebas para poder escribir las ya famosas notas.

Esta no es la primera vez que la sobrina de la tonadillera incumple el reglamento de El tiempo del descuento, pues hace unos días era obligada a disfrazarse de salchicha después de que la organización descubriera que había colado comida en la casa, además de esconder varios alimentos que había robado de la cocina en Guadalix.

