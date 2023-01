La doble celebración que 'unirá' a Shakira y Gerard Piqué: dos fiestas especiales en menos de 10 días

Shakira (45 años) ha dejado claro que no existe reconciliación posible con Gerard Piqué (35). La cantante ha utilizado la música, su trabajo y refugio, para confirmar que su relación con el futbolista es cosa del pasado. "Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción" o "Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques" sentencia en su última canción, producto de la Mussic Session #53 con Bizarrap (24). Ahora lo único que les une son sus hijos, Milan y Sasha.

La expareja anunció su separación en junio de 2022 tras más de 11 años juntos. Lo hicieron a través de un comunicado en el que dejaron claro que los pequeños son su "máxima prioridad". Según lo previsto, los niños se irán a vivir a Miami con su madre y su padre, cada vez que quiera, podrá ir a visitarlo. El plan estaba pautado para este mes de enero, pero finalmente se pospondrá. Mientras tanto, Milan y Sasha siguen con su rutina en Barcelona y ante los preparativos de sus cumpleaños, una doble celebración que 'unirá' a Shakira y Piqué.

Se desconoce qué planes llevarán a cabo y si la cantante y el futbolista se reencontrarán en ambos festejos o, por el contrario, se dividirán las celebraciones. Pero en cualquier caso, son fechas muy especiales para ambos que, inevitablemente, los 'enlazará' de por vida. Será la primera vez que los niños soplen las velas con sus padres separados.

Desde que pusieron fin a su relación, Shakira y Piqué han coincidido en otra ocasión especial para sus hijos. El sábado 19 de noviembre, ambos asistieron a un partido de béisbol de Milan. Aunque el fin de semana le correspondía a uno de los dos, ninguno quiso perderse el juego y acudieron al campo para apoyar a su primogénito. Ella lo hizo con su hermano Tonino y él con sus padres. No se sentaron juntos y, según las imágenes captadas por los fotógrafos, evitaron cruzar palabra.

Precisamente Milan será el primer homenajeado de los próximos días. El primogénito de Shakira y Gerard alcanza su primera década este domingo, 22 de enero. Sólo 10 días después del lanzamiento de la última canción de la artista colombiana en la que ataca directamente al deportista catalán y que ha provocado una batalla pública entre ambos. Antes de que acabe el mes de enero, Sasha también soplará las velas de la tarta. El menor de los Piqué Mebarak cumplirá ocho años el próximo día 29.

Ahora los menores viven con la cantante en la casa en la que antes también habitaba el futbolista. Es el domicilio colindante con la vivienda de sus abuelos paternos. que a raíz de la canción se ha convertido en el foco de la prensa. Después del lanzamiento del sencillo con Bizarrap quedó al descubierto que en una de los balcones de la casa de Shakira hay una especie de maniquí de bruja que apunta a la propiedad de la madre de Gerard Piqué. La propia colombiana, dice en su letra: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Según lo pautado, su estancia en esta casa será temporal. En su momento, el periódico La Vanguardia publicó que el culé cedió a que Shakira se lleva Milan y Sasha a Miami. Aunque Gerard Piqué se mantenía reacio a que los menores se marcharan de Barcelona, finalmente, dio su brazo a torcer para evitar ir a juicio y que los pequeños viviesen una experiencia traumática.

Era el plan previsto para este mes de enero, pero según Laura Fa todo ha cambiado por el delicado estado de salud del padre de Shakira. Su progenitor está muy enfermo y necesitaría un avión medicalizado. La mudanza a Estados Unidos sigue siendo un hecho pero se retrasará unos meses.

