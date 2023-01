Inés Hernand, enamorada de nuevo: ponemos nombre y cara al hombre que la ha conquistado

La presentadora Inés Hernand (30 años) está de nuevo enamorada, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva por fuentes cercanas. El hombre que hace sonreír en el plano sentimental a la respetada comunicadora de Televisión Española es el periodista Álvaro López, que desde 2016 firma en El diario como corresponsal en Granada.

Hasta donde se sabía, Inés Hernand compartía su vida amorosa con el músico Adrià Salas (37), cantante del grupo La Pegatina. Sin embargo, según ha podido saber este periódico por el círculo próximo de la expareja, la también abogada y el artista rompieron a principios del otoño pasado tras dos años de relación.

La ruptura pasó desapercibida para el gran público -no trascendió a los medios de comunicación-, no así para los acérrimos seguidores de Hernand y Salas, que vieron cómo con el paso del tiempo no sólo dejaron de compartir fotos y vídeos juntos en sus poderosas redes sociales, sino que incluso optaron por dejar de seguirse para así no ver el contenido que publicaba el otro.

Pero el nuevo año ha traído renovadas ilusiones para Hernand. Exitosa en todas sus facetas -presenta varios programas de televisión y pódcasts, colabora en algunos medios como columnista y capitaneará, un año más, las galas del Benidorm Fest, de las que saldrá el representante de España para Eurovisión 2023-, la también cómica vive ahora un momento dulce en el plano amoroso junto a Álvaro López.

"Quise ser periodista porque creo que es una herramienta muy potente para cambiar lo que nos rodea", escribe él en su perfil de LinkedIn. En Twitter se muestra algo más gamberro -la red social se presta a ello- y se define como "periodista peripatético" con "la manía de comportarme como una persona normal".

Y es precisamente en la herramienta del pájaro azul donde desde hace al menos dos años Álvaro López ha estado llamando la atención de Inés Hernand a través de tuits en los que manifestaba públicamente que se sentía atraído por ella.

En julio de 2021, tuiteó: "Que Ciudadanos anuncie un expediente de expulsión a Luis Salvador y a José Antonio Huertas, no quiere decir que realmente lo vaya a hacer, dados los últimos acontecimientos. Hace dos días anunciaban un acuerdo que nunca existió. Siguiendo esta tónica, anuncio que, por fin, he llegado a un acuerdo con @InesRisotas -usuario de Twitter de Hernand- para casarme con ella".

A principios de 2022, López no cejaba en su empeño y volvía a la carga para llamar la atención de Inés a golpe de mención en las redes. "¿Os he comentado ya que vivo enamorado de Inés Hernand? Por recordarlo si eso".

Meses después, en junio, el periodista posteó: "Hay gente que va diciendo por ahí que Vox es el ganador moral de las elecciones andaluzas. Está bien tener ilusiones. Por ejemplo, yo no pierdo la ilusión de que Inés Hernand me haga caso algún día, aunque sepa que yo también estoy destinado al fracaso".

Y es que, como la película de Fernando Colomo, "cuidado con lo que deseas" -porque se te cumple-. Efectivamente, EL ESPAÑOL conoce que esos toques online propios de la era en la que vivimos surtieron efecto por amigos en común entre Álvaro e Inés. Pese a su extrema discreción, la pareja no se oculta.

Este pasado lunes, día 16 de enero, Hernand publicaba en El diario, el medio donde trabaja López y en el que ella colabora habitualmente, una columna llamada Camela, cultura de barrio. El periodista de Granada no dudó en tuitear el artículo de su novia y lo acompañó con las siguientes palabras: "Ahora resulta que Inés Hernand tiene buen gusto eligiendo conciertos y escribiendo columnas".

Por primera vez, ella respondía a su razón de amor: "¡Ay, muchas gracias! Lo mismo digo, enhorabuena a ti por revelar lo que mancha tu tierra, así como todo lo que la hace dignísima. ¡Ojalá coincidir en el próximo evento!", concluía junto a tres emojis verdes y blancos, presentando, de alguna manera, la bandera de Andalucía.

