Inés Hernand, la estrella de Playz que merece un espacio gamberro y reivindicativo en el 'late' de TVE

Inés Hernand ha sido el gran descubrimiento del Benidorm Fest. La primera edición de esta renovada preselección española para Eurovisión tuvo el acierto de elegir a la joven cómica como presentadora junto a Máximo Huerta y Alaska, reuniendo así a tres perfiles muy distintos destinados a diferentes sectores de la audiencia.

Pese a los nervios iniciales y la inexperiencia en este tipo de eventos, la conductora de Gen Playz demostró sus sobradas aptitudes para tener una oportunidad en RTVE más allá de su plataforma para jóvenes.

En un momento en que la cadena pública se enfrenta al reto de recuperar prestigio e influencia, así como de volver a resultar atractiva para la audiencia en su emisión lineal, el perfil de Inés Hernand se torna más que necesario en su parrilla.

Más allá de los éxitos que la nueva RTVE ha conseguido en lo digital gracias a RTVE Play y a Playz, la Corporación debe saber extrapolar esa buena acogida a los canales tradicionales para volver a los buenos datos de antaño.

Basta con echar un vistazo a los comentarios de las galas del Benidorm Fest para observar que la presencia de Inés en televisión es muy necesaria. Su papel en la pink room del certamen fue brillante, aportando frescura al guion con su particular humor y su espontaneidad.

Queremos a Inés Hernand presentando más formatos. La presentadora que quieres, la que TÚ quieres.#BenidormFest

El Benidorm Fest ha sido la puerta de entrada de Inés Hernánd al prime time de TVE.



Yo creo que ha sido una prueba piloto para ver qué pueden darle para competir con Telecinco y Antena 3 desde ya — sly_cooper_5_suport_compte  (@joe_facker) January 31, 2022

ines hernand lo mejor del benidorm fest si lo digo #BenidormFest — Aida (@pesaidita) January 29, 2022

Ahora que ya ha pasado el tema Benidorm fest vamos a otro tema.

Como ganaría un OT BIEN HECHO con Inés Hernand de presentadora (ahora que se busca presentador), el plató que vivimos en el Benidorm fest y una estructura novedosa.

Ganaría muchísimo OT con eso, pero claro está Tinet — Andrea M.Rey (@areacolchonera) February 2, 2022

La ganadora del Benidorm fest es Ines Hernand pero no estáis preparadas para esa conversación — Carlos Carvento (@CCarvento) January 27, 2022

Inés Hernand ha demostrado poder aportar ese espíritu transgresor que tanto necesita RTVE para quitarse definitivamente los corsés y convertirse en una televisión pública de referencia.

Viendo el papel que la humorista ejerce en Gen Playz y la sobresaliente tarea que desempeñó en el Benidorm Fest, el paso natural en su carrera televisiva debe ser el de conducir su propio formato en La 1. Su particular sentido del humor, su imprevisible personalidad y su carácter reivindicativo encajarían perfectamente en un show del late night, en el que el tono desenfadado y el horario le permitan explotar al máximo sus capacidades sin cortapisas ni censuras.

Llevar a Inés a la emisión lineal supondría, en definitiva, trasladar a la programación de RTVE lo que ya se pudo ver en el Benidorm Fest: que la cadena pública es capaz de reflejar la realidad de un país diverso, transgresor y moderno. Así lo definía la propia presentadora hace unos días a BLUPER: "Lo que se ha visto en el Benidorm Fest me parece España. Tienes a un cantautor, una vibra latina, un grupo de tías con una lengua tan poco representada antes nunca... Y encima están haciendo todos una inversión que es brutal. Y todo por el entretenimiento", afirmó.

Ese, el del Benidorm Fest, debe ser el espíritu de la nueva RTVE, y nadie mejor que Inés Hernand puede encarnar a esa nueva generación de comunicadores que sí representan a la juventud y que pueden abrir una nueva era en la Corporación.

Recordando de nuevo las palabras de la cómica: "Espero que se abra la oportunidad de que haya personas talentosísimas que están como más relegadas al mundo digital, como si eso fuera la purria, que no lo es, y se integren dentro de un foco distinto. Muchas veces no se entiende que otras generaciones no quieran escuchar a la gente joven. ¿Por qué no queréis escuchar cuando hay tanto valor que dar? Una sociedad transversal e interdependiente es lo que te va a dar la clave del éxito a medio plazo. Si solamente hacemos medidas para un rango senior, la peña joven se va a descolgar. Y al final en vez de ir de la mano, se confrontarán". Dicho queda.

