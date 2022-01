Máximo Huerta: "Telecinco es un bar y si en el bar se habla de Eurovisión, lo incorporan"

"No sé quién es el guionista que me guioniza la vida, pero lo del Benidorm Fest es la cereza a una década que cierro y a una década que abro", resume Máximo Huerta lo que está viviendo estos días en Benidorm como presentador del Benidorm Fest, el proceso de RTVE para seleccionar a su representante en el Festival de Eurovisión.

Eurofán con carnet que ama el Festival de San Remo y el Melodifestivalen, el festival sueco de donde salieron nombres como ABBA o Loreen, el periodista y escritor ha celebrado su 50 cumpleaños el mismo día que echaba andar este nuevo festival. "Siempre he soñado con presentar un festival de Eurovisión y esta es la primera entrada. Es un regalo del destino", afirma en conversación con BLUPER.

Un regalo al que dijo sí sin pensárselo. "Me llamaron en directo mientras estaba presentando el programa aquí en À punt. Y en cuanto salí devolví la llamada y era Ana María Bordas (Directora de Entretenimiento de RTVE) para decirme si quería presentar el Benidorm Fest. Y dije sí al momento, cuándo sea, dónde sea y cómo sea".

Todo lo que he hecho hasta ahora en televisión lo hubiese disfrutado tanto con la sensación que tengo hoy

La ilusión se le nota en los ojos y la pasión en su forma de presentar. Ahora se le ve menos encorsetado, más suelto, más disfrutón. "No te puedes imaginar el callo que he hecho este año volviendo a la autonómica. He cambiado mucho. Hacía veinte años que no presentaba en la autonómica. Y hacer cuatro horas diarias en esa franja. He hecho también de actor en una serie, me he hecho las campanadas, las galas... Es el año más potente a nivel televisivo de mi vida".

"Estoy muy relajado. Estoy más relajado que nunca en mi vida. Ojalá ahora empezar a hacer televisión, con la sensación que me da la tranquilidad. Porque como lo hacía tan mal en Ana Rosa cuando empecé y cuando presentaba informativos... Todo lo que he hecho hasta ahora lo hubiese disfrutado tanto con la sensación que tengo hoy", se sincera el exministro de Cultura.

Alaska, Inés Hernand, Máximo Huerta y María Eizaguirre.

Todo ello tras haber cambiado por completo de vida, haberse trasladado de Madrid a su Utiel natal y habiendo descubierto que hay vida más allá de la M30. "España va más allá. Nos creemos que todo pasa en Madrid y no todo pasa en Madrid. Hay un montón de vida, un montón de canciones, idiomas... Un montón de asuntos que parece que son menores. Filomena no sólo pasa por Madrid. España es súper variada cómo se puede ver en el festival".

"He vuelto a mi casa, no cabía en la cama de siempre. He vuelto a encontrarme mis redacciones, he vuelto a mis amigos del pueblo, he vuelto al idioma, he vuelto a vivir con mi madre, he vuelto a cuidarla... Todo ha sido un shock personal y profesional", confiesa el periodista, que cree que este cambio ha sido "algo completamente inspirador".

Benidorm es la ciudad perfecta para que, en dos semanas en las que no es temporada alta, se convierta en un Melfest lleno de eurofanes de toda Europa.

¿Y cómo ve el Benidorm Fest? ¿Le augura un éxito futuro? "Ésta es la ciudad perfecta para que, en dos semanas en las que no es temporada alta, se convierta en un Melfest lleno de eurofanes de toda Europa. Creo que han acertado y esto se va a convertir en un Melfest cálido", explica en referencia al festival sueco.

"Esta mañana estuve hablando con gente de Eurovisión de Italia y me ha dicho que todos han empezado a mirar a España. "España acaba de entrar en el mapa", me han dicho. Se está generando mucho ruido. Se juntan muchas cosas: el azar, Benidorm que es una mini Europa y volver revitalizar con una preselección abierta. Este año hay ilusión y como el sexo es contagioso", comenta.

Y añade. "Creo que el Benidorm Fest ha venido para quedarse. ¿Te imaginas esto sin COVID? Eso ya te sitúa. Entradas, pantallas, calle, fiesta... Y en este lugar de España. Hay muchos que dudaron que ahora han visto lo que ha significado esto. ¿Cuándo colocas una canción que suena y guste así?".

Canciones que suenan incluso en la competencia, en Telecinco. "Telecinco es muy fuerta. De hecho creo que han cambiado galas. Son expertos y son magos de la televisión. Es innegable. Telecinco es un bar y si en el bar se habla de Eurovisión, lo incorporan. Saben de lo que se habla en el bar y lo hacen".

Incorporan Eurovisión a su parrilla como él ha incorporado Nacida para amar, de Nina, a la banda sonora original de su vida. "Esa canción, que es la única vez en la que se ha levantado la orquesta a aplaudir a un cantante, me define. Luego tengo ese momento de Lady, lady, de Bravo, que me recuerda a ir cantando por la calle, y el Made in Spain, de La Década Prodigiosa, que me pilló en París".

