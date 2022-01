Rigoberta Bandini y su 'teta terráquea' conquistan la segunda semifinal del Benidorm Fest

La segunda gran noche del Benidorm Fest ha vuelto a llenar el Palau d'Esports l'Illa de música y ambiente eurovisivo. El certamen con el que se elegirá a la candidatura que represente a España en Eurovisión 2022 ha celebrado su segunda semifinal con siete propuestas muy diferenciadas en una gala en la que ha vuelto a destacar el ritmo trepidante y Rigoberta Bandini ha cumplido con los pronósticos, alzándose como primera clasificada.

El Eco de Xeinn ha sido el encargado de abrir fuego presentando una ambiciosa propuesta escénica que bien podría formar parte de una preselección nórdica, pero con el toque español del guiño a RTVE y, en concreto, a programas musicales que marcaron hitos en la cadena pública. Programas como Aplauso o Traviata han formado parte del viaje en el tiempo de Xeinn, enlazando a la perfección la época de esplendor del Festival de Benidorm con la esperanzadora etapa que se abre ahora gracias al Benidorm Fest.

También ha viajado al pasado Marta Sango, que ha convertido el escenario en una discoteca de los 80 en la que su Sigues en mi mente ha brillado con luz propia. El colorido vestuario y la coreografía han aportado un extra al tema, con una realización correcta que le ha valido para pasar a la final.

Javiera Mena ha sido la tercera en actuar en esta segunda semifinal del Benidorm Fest. Tal y como venía anunciando en las entrevistas previas al certamen, la artista chilena nos ha liberado de la Culpa con un espectacular número que cumple a la perfección con el concepto de 'epilepsia bollera' con el que definió su puesta en escena. Luces de neón giratorias, escaleras, bailarinas... No le ha faltado de nada a esta electrónica propuesta que ha hecho vibrar a los presentes, pero que finalmente no podrá cumplir con su propósito de "lesbianizar Europa", al menos no en Eurovisión.

El positivo en Covid-19 ha impedido a Gonzalo Hermida estar presente sobre el escenario, aunque las bases del Benidorm Fest le han permitido continuar en la competición y defender Quién lo diría con el videoclip oficial del tema. Pese a esta clara desventaja, lo cierto es que su íntima balada y su voz no necesitaban mucho más para lograr el pase a la final, tal y como finalmente ha sucedido.

El artista, además, ha entrado en directo en la gala para contar cómo está viviendo estos días en los que la pandemia le ha arrebatado la posibilidad de disfrutar in situ del festival.

La favorita Rigoberta Bandini ha cumplido con los pronósticos y ha cautivado al público con Ay mama. La artista ha comenzado su actuación vestida de novia, con velo y gafas de sol. Pero la gran incógnita de su número era si finalmente utilizaría la teta gigante de la que tanto se ha hablado estos días. Y sí, ha habido teta. En concreto, un globo terráqueo convertido en seno que ha arrancado una sonora ovación al público. "Queremos que Europa celebre con nosotros los cuerpos, la libertad y la vida. Que vivan las mamás y las mamas, todas", ha expresado la artista tras su actuación.

Rayden ha sido, sin duda, el candidato con la propuesta más eurovisiva y definida de esta semifinal y del Benidorm Fest. El rapero nos ha llevado hasta su Calle de la llorería con una escenografía y una realización que demuestra que Javier Pageo y el resto del equipo han puesto las miras en Turín y han echado los restos en esta candidatura. Todo en el número de Rayden huele a Eurovisión, aunque está por ver si le es suficiente para conseguir estar en Turín.

La segunda semifinal del Benidorm Fest se ha cerrado con la actuación de Sara Deop y su Make you love me. Los hexágonos de neón de su puesta en escena han recordado a la propuesta de SuRie, representante de Reino Unido en 2018.

Los finalistas

En esta ocasión, el jurado y el público han mostrado menos disparidad en su criterio a la hora de valorar las candidaturas, aunque sí ha habido sorpresas destacables en el reparto de puntos.

Rigoberta Bandini ha conquistado tanto al jurado como al televoto, siendo la más valorada por ambos y liderando la clasificación de esta segunda semifinal con 111 puntos. Rayden ha sido el segundo más votado con 90 puntos.

Xeinn ha sido el segundo favorito del jurado y el tercero del televoto, por lo que también estará en la final gracias a los 81 puntos que ha cosechado en total.

El jurado demoscópico ha dado una de las sorpresas de la noche al considerar a Gonzalo Hermida el ganador de la noche con su máxima puntuación, 30 puntos que le han catapultado directo a la final de este sábado 29 de enero con 76 puntos.

