La fundación de Álex Lequio ya tiene sede: el proceso de búsqueda y el papel clave de su padre, Alessandro

2023 ha comenzado con una gran alegría para la actriz y presentadora Ana García Obregón (67 años), en medio de tanta pérdida familiar y dolor: la Fundación Aless Lequio -institución que ha creado la también empresaria para investigar el cáncer a raíz de la muerte de su hijo, Álex Lequio- ya tiene sede en Madrid.

Si bien fue en agosto de 2022 cuando la celebérrima actriz de Ana y los 7 inauguró la fundación y su actividad, no ha sido hasta ahora cuando García Obregón y el padre de su hijo, Alessandro Lequio (62), han encontrado el local idóneo que albergará la institución, en el centro de Madrid.

Esta pasada Navidad, Ana García Obregón anunciaba, feliz, vía exclusiva, en la revista ¡HOLA! que habían encontrado, ella y Alessandro, el establecimiento para la fundación, en la calle Hermosilla de Madrid. Ahora, EL ESPAÑOL ha podido confirmar la información y ampliarla con datos exclusivos. En la búsqueda y el hallazgo de la sede, el papel de Alessandro Lequio ha sido clave.

Álex Lequio en un acto público en Madrid, durante su enfermedad, en marzo de 2019. Gtres

"Ha sido todo gracias a él. Gracias a un buen amigo suyo les han dejado el lugar", desliza a este medio una fuente de total solvencia. Se explica que el proceso de búsqueda ha durado "varios meses", y que siempre han estado, mano a mano, Ana y Alessandro.

"Han estado especialmente unidos en esto y los dos están luchando por igual, para buscar financiación", explican, para añadir: "Están recibiendo generosas ayudas, de amigos y de personas anónimas". En estos momentos, según los datos que maneja este medio, están "acondicionándolo todo" en el local, pues se espera que la inauguración oficial sea "sobre febrero o marzo".

Ana Obregón está muy involucrada en la Fundación Aless Lequio, es su mayor motor e ilusión en estos momentos en los que se ha quedado sin asideros emocionales, tras los fallecimientos de su hijo y de sus padres, Ana María Obregón y Antonio García Fernández. "Todos los días se levanta con el único objetivo de ayudar a los demás. De conseguir dinero para que se investigue", informan.

En esa línea, se desvela: "Pocos saben que Ana ha estado muy pendiente de Elena Huelva, y que su muerte la ha dejado tocada". No sólo la presentadora ha estado, hasta el último día de la joven influencer, dándole ánimos y fuerza, también intentó ayudarla facilitándole "entrar en un ensayo clínico", como contó Obregón en la citada revista ¡HOLA!

Tras el duro fallecimiento de Elena Huelva, acontecido el 3 de enero de 2023, Ana continúa en contacto con Emi Huelva, la hermana de Elena, así como con los padres de ésta, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Ana García Obregón junto a su hijo, Álex Lequio, en un evento público en 2017. Gtres

En agosto de 2022, Ana Obregón, desvelaba, emocionada, en su cuenta de Instagram que la institución ya puso en marcha su principal trabajo: la investigación del cáncer, enfermedad de la que falleció Álex. De esta manera, la bióloga pretende aportar su "granito de arena para salvar vidas".

En ese anuncio, la emblemática conductora de ¿Qué apostamos? quiso agradecer a quienes la han apoyado en todo momento para poner en marcha este gran sueño. En primer lugar, mencionó al que fuera su pareja y padre de Álex. "Gracias a Alessandro Lequio por tu incondicional apoyo para conseguirlo. Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso, como nosotros de él", expresó.

El conde italiano le respondió entonces: "La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido". Ana Obregón también quiso dedicarle unas palabras a Nacho Ansorena, el que fuera socio de Álex. La madrileña aseguró que sin su ayuda este proyecto no se habría llevado a cabo.

La actriz madrileña ha desvelado que la primera ayuda que recibió la Fundación Aless Lequio vino del Proyecto Imperas, quienes en palabras de Ana "realizan una magnífica labor en el diagnóstico de sarcoma, ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación (de los diferentes gobiernos que hemos tenido en España) para las técnicas necesarias".

La lucha de Ana y Lequio

Desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020, cuando falleció Álex, Ana Obregón y Alessandro Lequio tuvieron claro que crearían una fundación con el nombre de su hijo para recaudar fondos y potenciar la investigación contra el cáncer. En medio de su dolor, la expareja trabajó hasta alcanzar un sueño compartido del que hoy se sienten muy orgullosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Tal y como explicaron fuentes cercanas a EL ESPAÑOL fueron meses duros, no sólo por el duelo de la pérdida de un hijo, sino también por la tediosa burocracia. "Crear esto no es nada sencillo, hay mucho papeleo detrás y solo Ana y Lequio saben lo que han tenido que pasar. Por no hablar del dinero invertido. Pero la promesa a Álex ha sido más grande que todo", comentaron a este medio hace un tiempo.

El sueño de crear una fundación no sólo era de Obregón y Lequio, también del propio Álex. El joven, en medio de su enfermedad y lucha desde el hospital, tenía la ilusión de crear una institución para la investigación contra el cáncer.

Ana García Obregón cerró el 2022 como el tercer año más duro de su vida. A la pérdida de su hijo, Álex Lequio, en 2020, se sumó el fallecimiento de su madre, Ana María Obregón, y, más tarde, el de su padre, Antonio García Fernández.

En definitiva, tres pilares en la vida de Ana Obregón que la han dejado muy sola y con un complicado sentimiento de orfandad. Estos tres fallecimientos, además, tuvieron lugar en un tramo de tres años consecutivos. En pleno duelo por su hijo, Ana tuvo que aceptar la muerte de su progenitora y, en este 2022 a punto de despedirse, la de su padre, referente de vida, lucha y sacrificio para ella.

Ante esta aciaga situación de la vida, Ana Obregón sólo encuentra respiro y salida en el trabajo. "Acepta todo aquello que le encaja para que pase rápido el tiempo y no pensar", confía la persona con la que se contacta.

