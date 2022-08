Ana Obregón hace realidad el sueño de su hijo e inaugura la fundación Aless Lequio

Ana Obregón (67 años) ha cumplido un gran sueño para ella y para su hijo, Álex. Después de dos años de trabajo, la fundación Aless Lequio, en honor al empresario, ha comenzado su actividad. Así lo ha anunciado la propia actriz a través de sus redes sociales.

Emocionada, Ana Obregón ha desvelado en su cuenta de Instagram que la institución ya ha puesto en marcha su principal trabajo: la investigación del cáncer, enfermedad de la que falleció Álex. De esta manera, la bióloga pretende aportar su "granito de arena para salvar vidas".

Pero la intérprete no ha sido la única que ha estado involucrada en este proyecto tan especial. De hecho, ella misma ha querido agradecer a quienes la han apoyado en todo momento para poner en marcha este gran sueño. En primer lugar, ha mencionado al que fuera su pareja y padre de Álex. "Gracias a Alessandro Lequio (62) por tu incondicional apoyo para conseguirlo. Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso, como nosotros de él", ha expresado.

El conde italiano hasta ahora no se ha hecho eco de la puesta en marcha de la institución. Pero sí ha respondido a las palabras de su exmujer. Dejando claro que la satisfacción es mutua, Lequio ha respondido en el post: "La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido".

Ana Obregón también ha querido dedicarle unas palabras a Nacho Ansorena, el que fuera socio de Álex. La madrileña ha asegurado que sin su ayuda este proyecto no se habría llevado a cabo.

Tal y como ha desvelado la actriz, la primera ayuda de la fundación Aless Lequio es para Proyecto Imperas, quienes en palabras de Ana "realizan una magnífica labor en el diagnóstico de sarcoma, ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes, y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación (de los diferentes gobiernos que hemos tenido en España) para las técnicas necesarias".

Para finalizar, Ana ha recordado que "un buen diagnóstico salva vidas". Su intención con el impulso de la investigación del cáncer es conseguir que ninguna madre ni padre tengan que pasar por el dolor de perder a un hijo.

Álex Lequio junto a sus padres, en una imagen de archivo. Gtres

El anuncio de la actriz ha llenado de alegría a muchos de sus seguidores, quienes han sido testigos de su lucha para crear la Fundación Aless Lequio. En pocas horas, su publicación ha recibido más de 34.000 'me gusta' y cientos de mensajes de cariño y admiración. Paula Echevarría (44), Alba Carrillo (36) o Mar Saura (46) son algunas de las que aplauden su labor. Otros rostros patrios, como Toñi Moreno (49), le han escrito: "¡Qué maravilla amiga! Eres admirable".

La lucha de Ana y Lequio

Desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020, cuando falleció Álex, Ana Obregón y Alessandro Lequio tuvieron claro que crearían una fundación con el nombre de su hijo para recaudar fondos y potenciar la investigación contra el cáncer. En medio de su dolor, la expareja trabajó hasta alcanzar un sueño compartido del que hoy se sienten muy orgullosos.

Tal y como explicaron fuentes cercanas a EL ESPAÑOL fueron meses duros, no solo por el duelo de la pérdida de un hijo, sino también por la tediosa burocracia. "Crear esto no es nada sencillo, hay mucho papeleo detrás y solo Ana y Lequio saben lo que han tenido que pasar. Por no hablar del dinero invertido. Pero la promesa a Álex ha sido más grande que todo"", comentaron a este medio hace un tiempo.

El sueño de crear una fundación no solo era de Obregón y Lequio, también del propio Álex. El joven, en medio de su enfermedad y lucha desde el hospital, tenía la ilusión de crear una institución para la investigación contra el cáncer.

