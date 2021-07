Primer viaje de Ana Obregón fuera de España tras la muerte de su hijo Álex Lequio

Ana García Obregón (66 años) se ha armado de fuerza y ánimos y ha realizado su primer viaje fuera de España tras la muerte de su hijo Álex Lequio. Tras 15 meses de "retiro" y sin querer "ver mundo", como ella misma ha manifestado en sus redes sociales, la actriz y presentadora, animada por su amiga y representante Susana Uribarri (55), ha hecho las maletas y ha partido hacia Roma. Una ciudad con un especial y doloroso significado para ella.

Así lo ha desvelado la intérprete en su cuenta de Instagram, acompañando el texto de una imagen en la que aparece posando en la Fontana di Trevi. Ha querido García Obregón agradecerle a Uribarri su ánimo para emprender esta aventura: "Ella ha conseguido sacarme de casa después de 15 meses de mi retiro en los que he vivido mi duelo entre cuatro paredes sin querer (ni poder) ver el mundo sin mi hijo. Me ha cogido de la mano y me ha traído a Roma, un viaje que teníamos pendiente para cuando Aless se curara".

Tras esta dura confesión, Ana Obregón ha confesado que es su hijo la única razón por la que ha decidido animarse, pese a su corazón enlutado: "Y aunque mi corazón sigue de luto, quiero volver a caminar por las calles, salir a comer y cenar, respirar ese aire de la Ciudad Eterna que tantos recuerdos me trae de los años en que trabajé aquí en series y películas. Ella es mi amiga desde que éramos casi unas niñas. Es mi amiga del alma. Sé que Aless te estará agradeciendo desde el cielo estos días en Roma con su mamá. Te quiero, amiga".

Este viaje a Roma deja patente que la actriz, poco a poco, va recuperando el vuelo y el ánimo. Estos meses atrás han sido los más aciagos y complicados de su vida. No solamente ha tenido que afrontar el zarpazo de la muerte de su único hijo, también la de su madre, Ana María Obregón, acaecida el pasado 22 de mayo. Justo un año después del deceso de Álex Lequio. Demasiado dolor en poco tiempo. En este tiempo, Ana García Obregón ha intentado superar estas hondas pérdidas familiares desde la meditación y el retiro físico y espiritual.

Tan solo le ha dado empuje, hálito y ganas de seguir el legado de su hijo y rendirle honor a su memoria con la fundación que llevará su nombre. Hace unos días, JALEOS pudo confirmar importantes novedades a este respecto, y se señalaba el papel clave de Alessandro Lequio (60) en el ánimo de Obregón: "No te puedes hacer una idea de cuánto ha significado Lequio para Ana en este tiempo. Ha sido su mayor apoyo, su bastón. Si antes estaban conectados, ahora son uno gracias a este proyecto. Alessandro tiene una forma de ser y de llevar la muerte diferente a Ana, pero se apoyan y comprenden. No cabe reproche alguno entre ellos".

Tras el verano se producirá un importante paso al frente en cuanto a la Fundación Álex Lequio se refiere. Quedará registrada de una vez por todas y, según se deslizó a este periódico, "contará con su propia sede".

El perdón de Ana a su madre

Hace unos días, Ana Obregón posaba, vía exclusiva, para la revista ¡HOLA! en su casa de Mallorca. Realizaba, de este modo, su tradicional posando veraniego, animada por su gran amigo Raúl Castillo. Allí se encuentra de vacaciones, junto al resto de su familia y su padre, Antonio García. El cuidado a su progenitor está siendo un importante bálsamo para la intérprete, aunque reconocía en las páginas de la citada revista que ella, en estos momentos, no estaba para cuidar, sino más bien para ser cuidada.

García Obregón junto a su madre en una imagen de redes sociales.

En esa misma entrevista pedía disculpas a su madre por no haber podido trabajar su pérdida y gestionar ese dolor, pues todavía se encuentra en pleno duelo por su hijo. Un pensamiento que también volcó en sus redes sociales cuando felicitó a su madre en el día que habría cumplido 90 años. "Querida mamá. Hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus 11 nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú. Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias, mamá". "Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas", remató la actriz.

Hace tres días, y coincidiendo con el día de las Anas, la actriz también le escribió unas líneas a su progenitora: "Siempre hemos celebrado nuestro Santo juntas. Hoy he enviado un ramo de peonías blancas al cielo como hacía siempre, con una nota de perdón. Perdona Mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas".

