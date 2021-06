Ana Obregón, destrozada, el día que su madre hubiese cumplido 90 años: "Ya no me quedan muchas lágrimas"

Ana Obregón (66 años) ha vivido días de profunda tristeza. El pasado 22 de mayo, nueve días después del primer aniversario de la muerte de su hijo, Álex Lequio, la actriz perdió a su madre, Ana María Obregón Navarro. Entonces, complementamente devastada, la despidió públicamente, confesando sin consuelo que ahora sus dos amores estaban juntos para siempre.

"Mamá, cuida mucho de mi vida hasta que yo llegue, que espero que sea pronto. Y dile que le quiero más que a mi vida", escribió la bióloga en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a su progenitora, quien este lunes hubiese celebrado su 90 cumpleaños, en compañía de su marido Antonio, sus cinco hijos -Juancho, Ana, Celia, Amalia y Javier- y todos sus nietos con una comida familiar en la que, una vez más, los García Obregón hubiesen presumido de la adoración que sentían por ella.

Ana, que a día de hoy se encuentra en Palma de Mallorca junto a sus hermanas, intentando sobrellevar su dolor, ha reaparecido en redes sociales para felicitar a su madre de la manera más especial, con un precioso vídeo con imágenes familiares inéditas. La intérprete ha acompañado la grabación con unas bonitas y emocionantes palabras que reflejan no sólo lo especial que era Ana María sino también cómo está la presentadora tras esta dolorosa pérdida.

"Querida Mamá. Hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus 11 nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú. Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias Mamá", ha comenzado escribiendo Ana Obregón antes de pedirle disculpas a su progenitora.

Ana Obregón junto a su madre y su hijo, Álex Lequio. Instagram

"Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas", ha continuado la actriz. "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste. Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros", ha finalizado la intérprete, quien también ha recordado a su madre en sus stories de Instagram. "Muchas felicidades mamá. No me sueltes nunca. Nos vemos pronto", ha escrito con una imagen de ambas en la que posaban sonrientes.

Ana María Obregón Navarro falleció el pasado 22 de mayo a la edad de 89 años, un mes después de ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid a causa de unos problemas de salud que, finalmente, no ha pudo superar.

