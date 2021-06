Ana Obregón se refugia en Mallorca tras la pérdida de su madre: comienza su segundo verano más duro

Ana García Obregón (66 años) ya está instalada en su casa de verano de Palma de Mallorca, El Manantial, el refugio de la familia García Obregón desde los años setenta. Sin duda, Ana y sus hermanos se enfrentan a otro de sus veranos más duros tras la reciente pérdida de su madre, Ana María Obregón, a los 95 años el pasado 22 de mayo.

Tal y como informa ¡HOLA! en exclusiva, García Obregón ya se encuentra en la residencia familiar de La costa de los pinos, donde se espera que haga estancia todo el periodo estival. En estos delicados días, la actriz está muy arropada por toda su familia. Ana ha visto cómo el pasado mes de mayo se confirmó como el peor de toda su vida por segundo año consecutivo. En 2020, la enfermedad le arrebató a su hijo y justo un año después, en el mismo mes, fallecía su madre, su confidente, su amiga. Mayo, mes horribilis. Demasiadas pérdidas en poco tiempo, si es que este se puede cuantificar.

García Obregón en Palma de Mallorca el pasado verano. Gtres

Hasta el momento, no se ha podido confirmar la presencia en Palma de los demás miembros de la familia, si bien suelen llegar a la isla de forma escalonada. Hace unos días, JALEOS se puso en contacto con una buena amiga de la actriz, cuya amistad suma más de 25 años, y esta sostuvo: "No sé de dónde saca fuerzas Ana, es demasiado esto". Y añadía: "Es dolorosa la muerte de Ana madre, cómo no, pero entra dentro de la ley de vida. Eso era lo que todos esperaban, no lo de Aless". Eso sí, se dejaba claro que, pese al dolor, Obregón estaba "serena". Ana María Obregón había superado varios problemas de salud, como una cirugía cardiaca a la que se sometió en 2017, tan sólo dos años más tarde de sufrir un derrame cerebral cuando se encontraba, precisamente, en El Manantial, la impresionante casa familiar.

Ahora mismo, toda la familia tiene otra preocupación que se abre hueco entre la pérdida: el estado de Antonio García. Los hermanos no lo dejan solo y se turnan para estar con él. "Tanto Antonio como Ana siempre han contado con servicio interno" y en los últimos años, sobre todo desde que abandonaron La Moraleja, también con el "personal médico" pertinente, cuando se ha necesitado. No obstante, el empresario está "apenado" dentro de su avanzada edad: "Son personas ya muy mayores, y a veces les falla la memoria, pero Antonio es consciente. Se ha ido su otra mitad, nunca ha dormido sin ella en 68 años. Nunca han amanecido separados".

Así es 'El Manantial'

Corrían los años setenta cuando el padre de Ana Obregón, el constructor y empresario Antonio García de la Parra, levantó en uno de los acantilados de Costa dels Pins la imponente casa familiar de veraneo, El manantial. Con más de 1.000 metros cuadrados y vistas al mar, esta casa atesora grandes recuerdos familiares. "Cuando llegamos aquí éramos apenas unos veinte, además del Eurotel. Descubrí la Costa de los Pinos a través de un primo hispano-inglés de Ana", aseguró en 2013 el padre de la actriz en el medio mallorquín Última Hora.

Durante esa entrevista, Antonio García continuaba explicando la construcción: "La empresa que construyó el Eurotel, con la que nosotros habíamos trabajado, nos dijo que se vendían unas parcelas. Compré tres, más esta que está al lado, con lo cual reuní 8.000 metros cuadrados y 140 metros de acantilado, ¡una maravilla, vamos! La casa la terminamos en 1969 y la inauguramos en 1970". En ella, todos los numerosos miembros de los García Obregón han disfrutado a más no poder y Obregón se ha hecho varios reportajes fotográficos para las revistas del corazón.

La propia actriz ha presumido en más de una ocasión de ese espléndido refugio mallorquín: "Creo que la casa tiene más de mil metros construidos y la terraza mide doscientos cincuenta metros de lado a lado. Tiene siete dormitorios tipo suite, cada uno con su baño y todos con vistas al mar. Mi padre construyó esta casa hace cuarenta años y se ha ido ampliando con el paso del tiempo, pero sin romper la estética, toda blanca y con suelo azul turquesa".

Además, desde todas sus perspectivas el casoplón ofrece una hermosa panorámica de la bahía de Cala Millor. Sea como fuere, una casa imponente en la que la terraza de más de 250 metros de largo ha sido la más fotografiada en estos últimos años. Con vistas al mar, comedor, chill out y piscina.

