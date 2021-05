Ana Obregón recuerda a su madre y a su hijo, Álex, con un duro mensaje y una foto muy especial en Mallorca

Ana Obregón (66 años) está viviendo una de las épocas más dolorosas de su vida. Tras la dura pérdida de su hijo, Álex Lequio, el 13 de mayo de 2020, y justo nueve días después de que se cumpliera un año de su adiós, la actriz ha tenido que despedirse de su bastón vital, su madre, Ana María Obregón Navarro.

Un nuevo golpe que hace que la intérprete se refugie en los recuerdos para mantenerlos presentes en su día a día. Las noches son largas y nostálgicas para Ana y es cuando abre el álbum familiar y rememora los buenos y grandes momentos con sus dos ángeles.

La actriz ha recuperado una fotografía de unas bonitas vacaciones en Mallorca, donde la familia Obregón posee una gran mansión con salida directa al mar Mediterráneo, y ha querido compartirla en sus redes sociales junto a un mensaje que refleja su dolor actual.

"¿Cuántos cuentos me contaste Mamá cuando era pequeña para que me durmiera? ¿Y cuántos te conté a ti, mi Aless, que cada noche querías uno distinto y ya no sabía qué inventarme? Esta noche necesito que desde donde estéis me contéis un cuento muy bonito, tan bonito como esta foto que os hice en Mallorca. Así podré dormir y olvidarme por unas horas de esta vida sin vosotros", ha escrito la también presentadora en su Instagram.

Minutos antes, Ana Obregón también quiso dar las buenas noches a sus dos nuevas estrellas en el firmamento. Lo hacía con una foto antigua, en sepia, de su madre; y con una divertida estampa de Álex. Así quiere recordarlos, felices y eternos.

Ana Obregón quiso dar las buenas noches a su madre y a su hijo. RRSS

Su duro adiós a su madre

Devastada, rota de dolor y flanqueada por sus dos hermanas, Celia y Amalia García Obregón, sus dos bastones en los últimos tiempos de aflicción, Ana salía este sábado por la tarde del tanatorio de La Paz en Madrid, donde descansan los restos mortales de su madre.

Vestidas las tres de riguroso luto negro, era Ana Obregón quien optaba por llevar grandes gafas de sol más la mascarilla reglamentaria también en color negro, evitando así que cubrirse el rostro de tristeza, lógico en estos instantes.

Ana compartió una bella fotografía de su madre sosteniendo en brazos a su hijo, Álex, RRSS

Si bien en ese momento en el que los medios de comunicación han interceptado la imagen de las tres hermanas -que se montaban en un coche y se marchaban de las instalaciones del tanatorio- Ana no ha pronunciado ninguna palabra, la actriz ha vuelto a utilizar sus redes sociales para manifestarse. Con una imagen de su madre con su hijo recién nacido en brazos, la también presentadora ha escrito una desgarradora carta que ha conmovido a sus seguidores.

Ana rompía su silencio doloroso para emitir unas palabras a través de su perfil de Instagram. "Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre. Mamá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue, que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida. Os amo desde siempre y para siempre", ha firmado Ana Obregón junto al emoji de un corazón de color negro en señal de duelo. Acompañaba el duro mensaje con una preciosa fotografía en la que se puede ver a su madre sosteniendo en brazos al bebé Álex.

