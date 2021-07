Ana Obregón ultima los detalles de la fundación de su hijo: el gesto que tendrá con el mejor amigo de Álex

Desde que Álex Lequio falleciera el 13 de mayo de 2020, su madre, Ana García Obregón (66 años), solo vive por y para honrar su memoria. La actriz y presentadora lucha cada día con el objetivo de ayudar en nombre de su hijo. Con ese afán, Obregón y Alessandro Lequio (60) tuvieron claro que crearían una fundación con el nombre de su hijo, para recaudar fondos y potenciar la investigación contra el cáncer. Tras su marcha, y en medio de un durísimo trance de duelo, los padres de Aless -como lo llamaban en la intimidad- se pusieron manos a la obra.

Tal y como sostiene una fuente bien informada a JALEOS, en este tiempo no lo han tenido nada fácil. Han sido meses duros; han tenido que lidiar no solo con el hondo dolor por la pérdida, sino también con la tediosa burocracia. "Crear esto no es nada sencillo, hay mucho papeleo detrás y solo Ana y Lequio saben lo que han tenido que pasar. Por no hablar del dinero invertido. Pero la promesa a Álex ha sido más grande que todo", se desliza. Afortunadamente, ambos han visto cómo personas e instituciones se han mostrado en este tiempo interesadas en la fundación. "A Ana le han emocionado muchísimo gestos de personas que nunca hubiera imaginado. Álex llegó a muchas personas", se aclara.

Ana García Obregón junto a su hijo Álex en 2016. Gtres

El fallecimiento de la madre de Ana Obregón supuso otro mazazo para ella y su familia. Y también un freno en seco en la puesta a punto de la fundación. "No te puedes hacer una idea de cuánto ha significado Lequio para Ana en este tiempo. Ha sido su mayor apoyo, su bastón. Si antes estaban conectados, ahora son uno gracias a este proyecto. Alessandro tiene una forma de ser y de llevar la muerte diferente a Ana, pero se apoyan y comprenden. No cabe reproche alguno entre ellos", se hace constar. Según la información que avanzó la revista ¡HOLA!, y ha ampliado este medio, tras el verano se producirá un importante paso al frente en cuanto a la Fundación Álex Lequio se refiere. Quedará registrada de una vez por todas y, según se desliza a este periódico, "contará con su propia sede". Ana y Lequio buscarán el local. En esa línea, se explica que García Obregón hará las veces de presidenta de la fundación, y Lequio ostentará el cargo de vicepresidente.

La novedad llega con un gesto que los padres de Álex tendrán con su mejor amigo, Nacho Ansorena, como desveló la propia Ana. El joven trabajará como secretario. Según se asegura al otro lado de la línea, "la relación entre Nacho y Ana en este tiempo se ha fortalecido aún más. Ana le tiene a Nacho un tremendo cariño y ella ha visto cómo lucharon para poner en pie Polar Marketing". Ambos se consuelan y recuerdan constantemente a Álex.

Se asevera que Ansorena es familia, uno más para Ana y los suyos. Este gesto "es lo mínimo" que han podido hacer. Es lo que Álex habría querido: "Me consta que Álex dejó muy claro algunas cosas y en eso están trabajando sus padres; en cumplir con sus voluntades". Hace unos días, este medio aseguraba que también existe una estrecha relación entre los padres de Álex y la que fue su pareja, Carolina Monje (27). La joven hizo un movimiento en sus redes sociales para lanzar nueva temporada de su firma de ropa, Carola Monje, que propone prendas de estilo bohemio e inspiradas en el slow life, el mundo del yoga y las lecciones de sencillez de Buda.

Su proyecto más ambicioso y personal y que, afortunadamente, Álex Lequio pudo ver nacer antes de su triste fallecimiento en mayo de 2020. Pues bien, tal y como ella misma ha confesado, "una parte de los beneficios" de las ventas que factura Carola Monje están destinados a la futura Fundación Álex Lequio. Sea como fuere, Ana García Obregón está centrada única y exclusivamente en esta fundación, pero no será el único proyecto que tendrá en el nuevo curso. Después de haber dicho que no a varias ofertas en estos aciagos meses, un buen amigo de Obregón sostiene que, poco a poco, "empieza a interesarse por algunas cosas que le llegan. No hay nada que le pudiera venir mejor a Ana que tener un guion en la mano, actuar, interpretar".

El dolor de Ana por su madre

Hace unos días, Ana Obregón posaba, vía exclusiva, para la revista ¡HOLA! en su casa de Mallorca. Realizaba, de este modo, su tradicional posando veraniego, animada por su gran amigo Raúl Castillo. Allí se encuentra de vacaciones, junto al resto de su familia y su padre, Antonio García. El cuidado a su progenitor está siendo un importante bálsamo para la intérprete, aunque reconocía en las páginas de la citada revista que ella, en estos momentos, no estaba para cuidar, sino más bien para ser cuidada.

En esa misma entrevista pedía disculpas a su madre por no haber podido trabajar su pérdida y gestionar ese dolor, pues todavía se encuentra en pleno duelo por su hijo. Un pensamiento que también volcó en sus redes sociales cuando felicitó a su madre en el día que habría cumplido 90 años. "Mamá, cuida mucho de mi vida hasta que yo llegue, que espero que sea pronto. Y dile que le quiero más que a mi vida", escribió la bióloga en su cuenta de Instagram.

Ana Obregón junto su madre. Redes Sociales

Y añadía: "Querida mamá. Hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus 11 nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú. Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias, mamá". "Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas", continuaba la actriz, para finalizar: "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste. Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros".

Ana María Obregón Navarro falleció el pasado 22 de mayo a la edad de 89 años, un mes después de ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid a causa de unos problemas de salud que, finalmente, no ha pudo superar.

