El emotivo homenaje a Álex Lequio por parte de su primo: un disco con su voz y la intrahistoria familiar

El pasado mes de mayo se cumplió un año desde que Álex Lequio, el hijo de Ana García Obregón (66 años) y el italiano Alessandro Lequio (60), perdiera la vida tras su titánica lucha contra el cáncer que padecía. Desde entonces, no existe consuelo para los padres del joven y la familia, tampoco día en que no se le rindan pequeños homenajes en las redes sociales. Obregón y Alessandro suelen utilizar sus plataformas para escribir mensajes a su hijo, así como publicar imágenes y vídeos del joven. Es la única vía que les queda: el constante recuerdo a su memoria.

Ahora, justo cuando la familia García Obregón acaba de recibir un segundo mazazo con la muerte de Ana María Obregón, la madre de Ana y sus hermanos, y mujer del empresario Antonio García, una pequeña alegría, un rayo de luz se ha colado entre sus numerosos miembros. Según ha podido confirmar JALEOS tras el avance de la revista ¡HOLA!, Álex García Obregón, primo del fallecido e hijo de Juancho, el hermano de Ana Obregón, le ha rendido un homenaje a Aless, como lo conocían en la intimidad. Lo ha hecho en forma de disco, pues este joven, también llamado Álex, lleva más de 10 años en el mundo de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Ex (@al_exofficial)

Es una de sus muchas pasiones y no ha dudado en emprender un nuevo reto, esta vez con un emotivo trasfondo de cariño hacia su primo. El sobrino de Ana Obregón prepara el lanzamiento de su nuevo disco, titulado Humans, y en él dará la sorpresa: en dos canciones incluirá la voz de Álex Lequio. Fueron muchas las horas que pasaron grabando y las maquetas que quedaron como resultado. Es su forma de agradecimiento al joven luchador Álex, porque él siempre creyó en sus dotes como músico. La relación de los primos siempre fue "maravillosamente buena", explica una fuente allegada a la familia a este periódico: "Aunque existía una diferencia de edad entre ellos, tenían muy buena química y rollo. La música los unió mucho en una época".

No en vano, no hay que olvidar que Álex Lequio, en plena adolescencia, se volcó en la música. En concreto, en el rap. En 2012, por ejemplo, lanzó su tema Es mi vida, un rap reivindicativo en el que exponía la parte menos amable de la fama. "En ese momento ellos hablaban mucho y estuvieron muy unidos", se apostilla. En este punto, se hace constar: "Solo tienes que ver que los hermanos Obregón han vivido y viven todos en la misma parcela de La Moraleja y los chavales se han criado puerta con puerta". Y se añade: "Unidos entonces y más tarde, ya que el hijo de Ana ayudó a su primo cuando este lo necesitó", se confía.

De hecho, el hijo de Juancho García Obregón -que en redes sociales se hace llamar 'Al Ex' porque no quiere que se le relacione profesionalmente con sus célebres apellidos- estudió para diseñador gráfico y ejerció como creativo en Polar Marketing, la empresa que lideró el hijo de Obregón. "Eso te hace una idea de cómo era de bueno y bondadoso nuestro Aless. Siempre daba a los demás lo que tenía y lo que no. Tenía una solución siempre", recuerda, al borde de la emoción, quien bien lo conoció. El sobrino de Ana es un joven que lucha por sus sueños y que siempre ha tenido claro que solo el esfuerzo es el que da sus frutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Ex (@al_exofficial)

Además de la música y de su carrera como diseñador gráfico, el joven no ha dudado en trabajar de lo que le ha ido surgiendo al cabo de los años, desde comercial, hasta técnico de atención al cliente y vendedor de seguros, como informa la citada publicación antes mencionada. "Los dos primos tenían mucho más en común de lo que ellos mismos pudieron imaginar. Han sido niños que lo han tenido todo y que, en cambio, lo han rechazado para volver al punto de salida y conseguir todo sin facilidades. Ahí el mérito, más allá de los padres, creo que siempre lo tuvo y tiene su abuelo Antonio. Él es el ejemplo de superación en el que todos se basan. Como dijo Ana una vez, Antonio siempre decía como lema: 'Tienes que ser la mejor posibilidad de ti mismo'. Eso lo llevan tatuado todos".

En esa línea, este periódico ha podido conocer que Ana García Obregón "está muy agradecida y emocionada" con su sobrino por este gesto tan hermoso: "Obviamente, Anita está al tanto y le parece una excelente idea. Todos sus sobrinos están muy pendientes de ella y este verano tienen pensado hacer una gran reunión familiar en Mallorca, para arroparla, tanto a ella como a Antonio, tras la pérdida de Ana madre". Sea como fuere, con la noticia de este disco homenaje a Álex Lequio no solo se ha dado a conocer a su primo cantante, sino que, de algún modo, ocupa por unas horas las primeras líneas del papel couché Juancho García Obregón, el hermano más discreto y desconocido del mediático y poderoso apellido.

La carta de Ana Obregón a su madre

La actriz, que hace unos días aterrizaba en Palma de Mallorca para desconectar de tanto dolor en la Costa de los Pinos, ha querido recientemente felicitar a su madre, quien habría cumplido 90 años el pasado 7 de junio: "Mamá, cuida mucho de mi vida hasta que yo llegue, que espero que sea pronto. Y dile que le quiero más que a mi vida", escribió la bióloga en su cuenta de Instagram.

Ana Obregón junto su madre. Redes Sociales

Y añadía: "Querida mamá. Hoy cumples 90 años. Para los que no tuvieron la suerte de conocerte quiero decirles que eres y has sido la mejor madre del mundo. Literal. Mi ejemplo de generosidad, ternura, dulzura y humildad. Viviste con una ausencia total de egoísmo. Nunca pensaste en ti. Siempre tus cinco hijos, tus 11 nietos, tu bisnieto y tu marido estaban antes que tú. Como decía mi Aless, cuando al final te vas lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Y tú nos has dedicado toda tu vida. Gracias, mamá".

"Perdóname si no te lloro todo lo que te mereces. Es que ya no me quedan muchas lágrimas", continuaba la actriz, para finalizar: "No te preocupes, estoy cuidando de papá con el mismo amor que tú me enseñaste. Hoy soplarás las velas con mi hijo en algún lugar lejano, en ese momento el cielo resplandecerá y ese rayito de luz y amor iluminará por unos segundos la absoluta oscuridad en la que me encuentro sin vosotros". Ana María Obregón Navarro falleció el pasado 22 de mayo a la edad de 89 años, un mes después de ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid a causa de unos problemas de salud que, finalmente, no ha pudo superar.

