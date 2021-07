Angelina Jolie gana una importante batalla a Brad Pitt en su lucha por la custodia de sus hijos

La guerra judicial entre Angelina Jolie (45 años) y Brad Pitt (57) no da tregua. Ambos actores se encuentran implicados en un eterno litigio por la custodia de cinco de sus seis hijos en común: Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), Vivienne (13), Knox (13), -Maddox (19) no está implicado en este proceso judicial-, un procedimiento que sigue su camino. Este 26 de julio, se han conocido nuevas noticias al respecto y es la protagonista de Lara Croft quien las ha recibido con alegría.

El juez John Ouderkirk, quien instruía este caso, ha sido apartado del mismo por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito. Este organismo argumenta que Ouderkirk ha "violado sus obligaciones éticas" a lo que, el propio tribunal explica que se le suma la información divulgada sobre sus relaciones profesionales recientes con el abogado de Brad Pitt. Todo ello, hace pensar a este organismo que "podría podría hacer que una persona objetiva, consciente de todos los hechos, abrigara una duda razonable sobre su capacidad para ser imparcial". De esta forma, dictamina que "se requiere la descalificación".

Hasta este momento, la lucha por la custodia estaba de la siguiente manera: el mencionado magistrado había concedido la custodia compartida el pasado mes de mayo a Brad Pitt, aunque no era una decisión firme ya que se podía apelar.

Justamente a través de esta vía, la actriz, que se negaba a que los niños pasaran más tiempo con su padre, ha recurrido la decisión del juez argumentado que este actuaba con cierto favoritismo hacia el padre de los niños y ha conseguido que lo aparten del caso. Jolie, que persigue la custodia en exclusividad, también quería que los pequeños testificaran, pero esto último le ha sido denegado.

El actor de Troya se ha querido pronunciar sobre las últimas noticias procedentes del procedimiento que dirime la custodia de sus hijos y lo ha hecho, a través de un portavoz, en la revista People. Pitt ha achacado la decisión del tribunal a un "procedimiento técnico".

El actor también ha aprovechado este altavoz para dejar claras sus intenciones a partir de ahora: "Los hechos no han cambiado. Hay un extraordinario número de pruebas que llevaron al juez y a los expertos que testificaron a alcanzar una clara conclusión sobre lo que era mejor para los intereses de los niños. Seguiremos haciendo lo que sea necesario a nivel legal basándonos en lo que es mejor para los niños". A esto, los letrados del actor añaden que esta apelación ha sido una estrategia de Angelina para retrasar el cambio de custodia -ya que la custodia compartida todavía no había sido oficializada-.

Lo cierto es que el juez John Ouderkirk conocía bien a ambas partes implicadas en el litigio ya que fue él mismo quien casó a la pareja en 2014 en Château Miraval, Francia. Con este magistrado fuera del caso, se nombrará un nuevo instructor que será el encargado de decidir si finalmente se hace oficial la custodia compartida que le fue concedida hace dos meses al padre de los niños.

Una custodia sin dirimir

En 2016 cuando el idílico romance entre dos de los actores más reconocidos de Hollywood hizo aguas, llegaron a un acuerdo temporal por el que la actriz de Maléfica tendría la custodia de sus seis hijos y su expareja podría ir a visitarlos con la supervisión de un terapeuta. Pero en 2018 el juez consideró que cada uno de los vástagos debería tener una relación sólida y fuerte con cada uno de los progenitores y por eso estableció un milimetrado cuadrante de visitas y además determinó que el padre podría tener contacto con los hijos sin ningún tipo de supervisión.

Angelina sigue luchando por sesgar el contacto de Brad Pitt con sus hijos ya que considera que el actor es peligroso para los pequeños, un extremo que los tribunales a día de hoy no han podido comprobar. Desde 2018, el exmatrimonio sigue adelante con un cruce de acusaciones en el que ella afirma que Pitt no paga la manutención de los menores y él declara que no puede disfrutar de sus hijos el tiempo que le corresponde. La pelea judicial parece que tiene un largo recorrido por delante, pues las partes implicadas se muestran obcecadas en sus posturas.

