Lilibet, la hija de Harry y Meghan, ya aparece en la línea de sucesión al trono británico

Este lunes los medios británicos han amanecido con una inesperada noticia, teniendo en cuenta el tenso panorama que se respira en la Casa Real británica tras la salida de la Corona de Meghan Markle (39 años) y el príncipe Harry de Inglaterra (36), y su posterior entrevista con Oprah Winfrey (67). Días después de que se anunciara que Harry va a escribir un libro sobre su vida -que promete zarandear los cimientos de su familia-, en la página web de la Familia Real se ha producido un significativo movimiento en las últimas horas.

La hija del príncipe Harry y Meghan Markle, Lilibet, finalmente ha sido agregada a la línea de sucesión de la Familia Real, siete semanas después de su nacimiento. De este modo, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija del duque y la duquesa de Sussex, ya aparece con carácter oficial como octava en la línea de sucesión al trono. Un gesto inesperado por parte de la reina Isabel II (95).

El nombre de Lilibet aparece en el puesto octavo de la línea de sucesión. Redes Sociales

Lo cierto es que esta actualización de la página web se produce tres días después de que los expertos reales destacaran la omisión del nombre de la pequeña, señalando, pues, que el príncipe Andrew todavía figuraba en el octavo lugar en la fila. Lugar que no le pertenecía ya. En medio de la polémica, el amigo periodista de confianza de Harry y Meghan, Omid Scobie -editor real de Harper's Bazaar en Estados Unidos-, utilizó su Twitter para dar voz a esta situación, que entendía injusta y, sobre todo, irreal, pues el octavo puesto le pertenecía a Lilibet. En esa línea, se hace constar como ejemplo que el nombre del hermano de Lilibet, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, se agregó a la línea tan solo 15 días después de su nacimiento en mayo de 2019. Extremo que no había tenido lugar con Lilibet hasta la fecha. En cuanto al primo de Lilibet, el príncipe Louis, que es el segundo hijo del príncipe Guillermo (38) y Kate Middleton (39), su nombre se añadió solo 12 días después de su nacimiento. Sea como fuere, un importante movimiento que para algunos tabloides ingleses podría significar un tibio y calculado acercamiento por la parte de la Casa Real a los duques de Sussex.

Con el nacimiento de Lilibet, que tuvo lugar a principios de junio, Harry y Meghan también quisieron brindarle un gesto a la Reina al escoger el nombre de su hija. Cabe recordar que Lilibet -o 'Lili', como aseguraron que llaman a la niña de forma privada- es un homenaje a la matriarca de la Familia Real, cuyo nombre de pila es Elizabeth. Pero los duques de Sussex no solo quisieron tener un bonito gesto con la Reina, sino también con la madre de Harry. El segundo nombre de la pequeña es Diana, en honor a Lady Di, un deseo que el hermano del príncipe Guillermo siempre tuvo en mente para cuando tuviera una hija.

La foto con la que los duques de Sussex anunciaron el nacimiento de Lilibet. Redes Sociales

Eso sí, pese a este gran gesto de los duques también hubo polémica en Reino Unido. Tras el nacimiento, los medios asumieron que los duques hablaron primero con Isabel II antes de ponerle el nombre, pero esto, según la BBC, fue negado por la residencia de la familia real. Por otro lado, un portavoz de los duques, que citó este medio, señaló que Harry y Meghan no le habrían puesto a la bebé el nombre de Lilibet si la soberana no hubiera mostrado su apoyo.

La niña nació dos meses después de la muerte del duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, a los 99 años, y tras la polémica por la controvertida entrevista que los duques de Sussex concedieron en marzo a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que acusaron a la familia real de racismo. Los duques de Sussex decidieron apartarse de la monarquía a principios del año pasado, en un caso conocido como "megxit", para establecerse en California y ser financieramente independientes.

El polémico libro de Harry

Harry y Meghan en una imagen de archivo. Gtres

Según anunció hace unos días Daily Mail, el príncipe Harry ha cerrado un lucrativo acuerdo con la editorial para la publicación de cuatro libros. Según desvela el medio británico, el primero saldrá a luz en 2022, año en el que se celebra el jubileo de platino de la reina Isabel, y el segundo solo después de su muerte. "El tomo 'revelador' presentado por el duque de Sussex a principios de esta semana es solo la punta del iceberg", comentó una fuente al citado periódico. El hijo menor de Lady Di, de acuerdo con las averiguaciones que ha hecho el digital, fue quien dirigió las negociaciones con la industria editorial. Las licitaciones comenzarán siendo de 18 millones de libras (21 millones de euros) y la cifra final podría ascender a 29 millones de libra (34 millones de euros). "El acuerdo final fue un contrato de cuatro libros, con Harry escribiendo uno cuando muera su abuela", aseguró una de las fuentes consultadas.

El tercero será de la autoría de Meghan Markle, quien tras haber publicado un cuento para niños, titulado The Bench, planea escribir un texto de bienestar. Sobre el cuarto, todavía no se conocen detalles. Pero sea cual sea su contenido, no se perfila tan llamativo como aquel que saldrá a la luz una vez fallezca la reina Isabel. El texto que publicará el príncipe Harry el próximo año retratará "su vida bajo la mirada del público desde su niñez hasta el presente". Entre otras cosas, hará referencia a su periodo como representante de la Casa Real británica, su temporada en Afganistán como militar y su papel de padre y marido.

Según ha desvelado la editorial en su cuenta de Instagram, Harry dejará al descubierto su lado más "personal honesto y cautivador" para mostrar a los lectores que "detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante". En la mencionada red social, también hay constancia de una frase del duque de Sussex, a modo de promoción: "Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido".

[Más información: El último pulso del padre de Meghan Markle: la amenaza con los tribunales para poder ver a sus nietos]

Sigue los temas que te interesan