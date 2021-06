Isabel II celebra sus 70 años en el trono con una gran fiesta: megaconcierto con estrellas y 1.400 soldados

Un concierto con grandes estrellas internacionales y otros eventos para el disfrute de los ciudadanos marcarán en junio de 2022 los festejos por los 70 años del reinado de Isabel II (95), reveló este miércoles el palacio de Buckingham, residencia de la familia real.

La reina cumplirá el próximo 6 de febrero 70 años en el trono británico, pero las celebraciones oficiales tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio de 2022, cuando se espera mejor tiempo y se cumplen siete décadas de su coronación.

El concierto llevará el nombre de Fiesta del Platino en el Palacio y formará parte de cuatro intensos días de festejos en todo el país y en los territorios dependientes del Reino Unido.

En febrero de 2022 la Reina cumplirá 70 años en el trono. Gtres

El 2 de junio, cuando se cumplen 70 años de la coronación de Isabel II, se celebrará en Londres el desfile de soldados conocido como Trooping the Colour, en el que participarán más de 1.400 uniformados, 200 caballos y 400 músicos, tal y como indica el palacio. Estos caminarán al son de los acordes por las calles de la capital británica, desde la majestuosa Buckingham, pasando por The Mall londinense hasta terminar en Trafalgar Square. No estarán solos, pues la Familia Real se unirá a la comitiva en grandes carruajes con mucha historia y saludarán a sus convecinos desde sus vehículos mientras los aviones de la Real Fuerza Aérea surcan los cielos.

Al día siguiente, la Reina, que tendrá 96 años, y otros miembros de la Familia Real asistirán a las carreras de caballos en Derby (Inglaterra) y por la noche tendrá lugar el concierto en Buckingham, si bien aún no se han facilitado los nombres de las estrellas participantes.

Los festejos durarán cuatro días en Reino Unido.

El 4 de junio está previsto el llamado El almuerzo del Jubileo, cuando los vecinos en barrios de todo el país sacarán las mesas a la calle para compartir comida, como ocurrió en otras celebraciones, entre ellas el Jubileo de Diamantes por los 60 años en el trono de la Reina y la boda de los duques de Cambridge en abril de 2011.

Ese domingo también habrá música, obras de teatro y muestras de arte en las calles adyacentes al palacio de Buckingham.

En el Jubileo de Diamantes, que se celebró el 5 de junio de 2012, la reina asistió a un gran concierto en el palacio de Buckingham, en el que participaron estrellas destacadas, entre ellas el exBeatle Paul McCartney (78), así como un desfile de barcos en el río Támesis.

