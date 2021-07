El príncipe Harry publicará su libro más revelador cuando muera la reina Isabel

Esta semana el príncipe Harry (36 años) hizo saltar todas las alarmas en Buckingham. En medio de las tensiones que vive con su familia por su huida de la Casa Real británica, el duque de Sussex desveló que el próximo año planea publicar su biografía, un proyecto del que ahora se han desvelado mayores detalles y que podría significar un duro golpe para la reina Isabel II (95).

De acuerdo con el Daily Mail, el príncipe Harry ha cerrado un lucrativo acuerdo con la editorial para la publicación de cuatro libros. Según desvela el medio británico, el primero saldrá a luz en 2022, año en el que se celebra el jubileo de platino de la reina Isabel, y el segundo solo después de su muerte. "El tomo 'revelador' presentado por el duque de Sussex a principios de esta semana es solo la punta del iceberg", ha comentado una fuente al citado periódico.

El hijo menor de Lady Di, de acuerdo con las averiguaciones que ha hecho el digital, fue quien dirigió las negociaciones con la industria editorial. Las licitaciones comenzarán siendo de 18 millones de libras (21 millones de euros) y la cifra final podría ascender a 29 millones de libra (34 millones de euros). "El acuerdo final fue un contrato de cuatro libros, con Harry escribiendo uno cuando muera su abuela", aseguró una de las fuentes consultadas. El tercero será de la autoría de Meghan Markle (39), quien tras haber publicado un cuento para niños, titulado The Bench, planea escribir un texto de bienestar. Sobre el cuarto, todavía no se conocen detalles. Pero sea cual sea su contenido, no se perfila tan llamativo como aquel que saldrá a la luz una vez fallezca la reina Isabel.

"La gente comenzará a preguntarse '¿qué tiene, a quién va a apuntar?' La mera idea de esta bomba sin detonar, esperando a que muera la Reina, es simplemente extraordinaria y puede parecerles de muy mal gusto a muchos", han comentado al Daily Mail. La Familia Real ya había quedado muy preocupada por la decisión de Harry de colaborar en secreto con el escritor JR Moehringer, en lo que sus editores describieron como "el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida" del duque de Sussex, pero se espera que el hecho de que publique un texto adicional después de que muera su abuela, será un golpe más duro para la Corona.

El texto que publicará el príncipe Harry el próximo año retratará "su vida bajo la mirada del público desde su niñez hasta el presente". Entre otras cosas, hará referencia a su periodo como representante de la Casa Real británica, su temporada en Afganistán como militar y su papel de padre y marido. Según ha desvelado la editorial en su cuenta de Instagram, Harry dejará al descubierto su lado más "personal honesto y cautivador" para mostrar a los lectores que "detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante". En la mencionada red social, también hay constancia de una frase del duque de Sussex, a modo de promoción: "Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido".

Se espera que el texto se publique a finales de 2022 por Transworld, una división de Penguin Random House UK. También habrá una versión en audio. Es probable que el pago por el acuerdo del libro se entregue en partes durante varios años. La editorial, por su parte, afirmó que las ganancias se donarán a organizaciones benéficas, pero detalló si esto incluiría tanto las regalías como el anticipo.

