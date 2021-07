La última preocupación de Isabel II: el príncipe Harry publicará sus memorias "íntimas y sentidas"

El príncipe Harry de Inglaterra (36 años) planea publicar su biografía, en la que ha estado trabajando durante cerca de un año junto con el escritor J.R. Moehringer. Así lo informaron este lunes algunos medios locales.

Según la web Page Six, el nieto de la reina Isabel II (95) ha llegado a un acuerdo para la publicación del libro con la editorial Penguin Random House, que inicialmente tenía previsto recibir la obra en agosto, aunque la entrega luego se ha retrasado hasta octubre.

Moehringer, ganador de un premio Pulitzer, ya ha escrito la biografía de figuras de la talla del tenista Andre Agassi (51) o el cofundador de Nike Phil Knight (83), así como su propia autobiografía, The Tender Bar, que será llevada a los cines de la mano de George Clooney (60).

Page Six apunta que, en el material publicitario de la obra a la que han tenido acceso, se describe el libro como una "biografía íntima y sentida de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo". Se detalla, además, que el príncipe Harry compartirá allí "experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que han ayudado a formarle".

Por otro lado, explica que el libro retratará "su vida bajo la mirada del público desde su niñez hasta el presente", entre ellas su periodo como representante de la Casa Real británica, su temporada en Afganistán como militar y su papel de padre y marido. Según ha desvelado la editorial en su cuenta de Instagram, Harry dejará al descubierto su lado más "personal honesto y cautivador" para mostrar a los lectores que "detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante". En la mencionada red social, también hay constancia de una frase del duque de Sussex, a modo de promoción: "Estoy escribiendo esto, no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido".

El príncipe Harry en el último encuentro con su familia. Gtres

Se espera que el texto sea publicado a finales de 2022 por Transworld, una división de Penguin Random House UK. También habrá una versión en audio. Aunque se desconocen los detalles económicos del acuerdo alcanzado entre el príncipe Enrique y Penguin Random House, las fuentes de Page Six señalan que el monto será donado a diversas organizaciones caritativas.

Después de la polémica entrevista que Meghan Markle (39) y el príncipe Harry concedieron a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey (67) el pasado mes de marzo, en la que criticaron abiertamente a la Casa Real británica, la relación con el resto de los miembros ha sido tensa, por lo que existe mucha expectación en torno a otros detalles que pueda revelar sobre las mismas.

