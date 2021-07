El esperado regreso de Harry y Meghan juntos a Buckingham: la cita que revolucionará Reino Unido

Este pasado jueves el príncipe Harry (36 años) y su hermano, Guillermo (39), desvelaron la estatua en honor a su madre, Ladi Di, en el que era su jardín favorito del palacio de Kensington. Fue un acto íntimo al que solo acudieron los hijos de la princesa y el hermano de la fallecida, Charles Spencer (57).

El reducido número de asistentes al evento se debió a la emotividad que quería darse al homenaje con la presencia unida de los hermanos, pero también por las restricciones sanitarias que aún son muy exigentes. Sin embargo, este domingo se ha conocido que Buckingham desea llevar a cabo otro acto especial en honor a Diana de Gales.

Meghan y Harry podrían volver a Reino Unido en el mes de septiembre. Gtres

Esta nueva cita tendría lugar en el mes de septiembre y sería mucho más multitudinaria y pomposa que la de este pasado 1 de julio. En el futuro homenaje no solo tendrían una presencia destacada los miembros de la realeza, sino también la ciudadanía británica, que aún recuerda con cariño la figura de Lady Di. Por lo tanto, el calendario de la Familia Real inglesa suma un nuevo compromiso, que quizá será uno de los más importantes del año, o al menos así lo espera la sociedad de Reino Unido que ya se muestra expectante ante la cita. Y es que medios locales como Daily Mail o The Sun atribuyen a fuentes de palacio que Harry podría volver a volar de Los Ángeles a Londres para asistir al evento, y, según apuntan, no lo haría solo esta vez, ya que existe la posibilidad de que junto a él lo hiciera su esposa, Meghan Markle (39 años).

En este mismo sentido se menciona también la presencia, como era de esperar, de la mujer del príncipe Guillermo, Kate Middleton (39). Por lo que se llevaría a cabo una imagen de unidad no vista desde hace mucho tiempo.

Un viaje de urgencia

Solo 90 minutos después de descubrir la estatua de su madre junto a su hermano, Harry tuvo que tomar un vuelo a California para estar junto a su mujer en un duro momento para ella. La actriz recibió una triste noticia ese mismo jueves: la muerte de su tío Michael.

Este adiós ha sido un gran golpe para Meghan, ya que ambos mantenían una estrecha relación desde siempre y no cambió nunca pese a la fama de la actriz y su posterior polémica con la Casa Real británica. Michael Markle era hermano del padre de la duquesa de Sussex, y aunque entre padre e hija han tenido muchos problemas, no era así con su tío, al que adorada.

Michael era el hermano de Thomas Markle (a la derecha de la imagen), padre de Meghan Markle. Gtres

El tío de Meghan ha muerto a los 82 años de edad tras muchos años de lucha contra el párkinson, según ha desvelado el diario The Sun. Una batalla que ha llegado a su fin y que ha dejado a la actriz destrozada, pues Michael la ayudó de forma rotunda en los inicios de su vida laboral. De hecho, si la duquesa habla español es porque vivió en Argentina durante varios meses ya que tenía una beca en la oficina de prensa de la embajada estadounidense del país latinoamericano gracias a su tío. Él era diplomático y conocía las aspiraciones políticas de su sobrina, por lo que le consiguió ese puesto en Buenos Aires para que fuera conociendo el gremio. Sin embargo, finalmente, la esposa de Harry decidió seguir su instinto y cumplir su sueño de ser actriz.

