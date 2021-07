El proyecto con el que Meghan Markle y el príncipe Harry interrumpirán su baja de paternidad

Han sido muchas las notables diferencias entre el nacimiento de Lilibet y su hermano mayor, Archie (2 años). Una de las más llamativas, la decisión por parte de sus padres, Meghan Markle (39) y Harry de Inglaterra (36), de tomarse una baja de paternidad de cuatro meses, algo impensable cuando formaban parte activa de la casa real británica.

Sin embargo, hay muchas informaciones que dejan intuir que esto no va a ser una desconexión radical de sus compromisos profesionales. El propio Harry se encargó de dejarlo claro cuando a los pocos días de convertirse en padre por segunda vez, aparecía en un video promocional para anunciar la edición de los Juegos Invictus que se celebrará en 2023. Eso sí, lo hacía desde su casa de Montecito (Los Ángeles, Estados Unidos) en una aparición grabada, gracias a las tecnologías.

Pero este lunes 5 de julio, se ha conocido otro indicio de que la actividad de los duques se va a intensificar en las próximas semanas. Según publica Daily Mail, Meghan y Harry han contratado a la productora Rebecca Sananes como jefa de audio para el podcast de la fundación Archwell. No se trata de una aventura empresarial nueva, pero sí que es una gran inyección de energía para el proyecto, ya que desde su inauguración solo se ha emitido un episodio.

Los duques de Sussex durante uno de sus últimos actos oficiales. Gtres

Los duques pusieron en marcha este proyecto en diciembre del año pasado. En esa ocasión llegaron a un acuerdo con la plataforma de audio Spotify, a cambio de 18 millones de euros. Pero el hecho es que hasta el momento solo se han emitido 35 minutos de audio, correspondientes al primer capítulo. Precisamente esto es lo que, según una fuente que cita el tabloide, ha desencantado a la plataforma, ya que esperaban "algo más".

Está previsto que Rebecca se incorpore a la organización en el mes de agosto, bajo la supervisión de Ben Browning, jefe de contenido de la organización. Previsiblemente, será entonces cuando se empiece a incrementar la actividad de este proyecto.

Senanes tiene una dilatada trayectoria en el entorno del podcasting. Ha sido productora principal de este tipo de programas para Pivot, New York Magazine y el programa de Vox Media presentado por Kara Swisher (58) y Scott Galloway (56).

El único episodio emitido

La primera emisión de este proyecto sonoro tuvo lugar durante las navidades pasadas. Para el estreno los duques de Sussex invitaron a estrellas de la talla de Elton John (74), quien estuvo unido por una relación muy especial a la princesa Diana de Gales, y James Corden (42), sin embargo, ninguno de ellos fue el protagonista. Y es que a ellos se les unió el pequeño Archie quien robó la atención de todos los oyentes. Gracias a este episodio, llamado The Holiday Special, se pudo oír en público por primera vez la voz del primogénito del príncipe Harry. El bebé, de dieciocho meses, animado por sus progenitores, pronunció, entre risas, expresiones como fun, happy y new year. La situación provocó que, con naturalidad, los duques se unieran al pequeño y terminaran contagiados de las carcajadas del pequeño.

Meghan y Harry, junto a Archie. Gtres

El hijo menor del príncipe de Gales y su esposa durante este primer -y único- capítulo recordaron anécdotas e historias de los invitados que estaban a los micrófonos. Y ellos aportaron una apreciación sobre el día de su boda. Escucharon el tema This Little Light of Mine, de Etta James que sonó en este momento crucial de sus vidas."Es un tema que significa mucho para nosotros", apunto Harry, mientras que la duquesa rememoró en momento precisó en el que escucharon la canción aquel 19 de mayo de 2018. También tuvieron espacio para recapitular sobre el fatídico 2020, sin olvidar a todas las personas fallecidas durante la pandemia.

