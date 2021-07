Meghan Markle, rota de dolor: muere su tío Michael y Harry vuela de urgencia a California para apoyarla

El príncipe Harry (36 años) ya se encuentra en su mansión de Los Ángeles junto a su esposa, Meghan Markle (39). Hace menos de dos días ambos recibieron una triste noticia que dejó devastada a la actriz: la muerte de su tío Michael. El nieto de Isabel II (95) estaba en Londres debido a la inauguración de la estatua de su madre, Lady Di, en el que hubiera sido su 60 cumpleaños. Pero al enterarse del fallecimiento del familiar de su mujer, solo hora y media después de desvelar la figura de su progenitora en los jardines del palacio de Kensington, tomó un vuelo de urgencia a California.

Este adiós ha sido un duro golpe para Meghan, ya que ambos mantenían una estrecha relación desde siempre y no cambió nunca pese a la fama de la actriz y su posterior polémica con la Casa Real británica. Michael Markle era hermano del padre de la duquesa de Sussex, y aunque entre padre e hija han tenido muchos problemas, no era así con su tío, al que adorada.

Meghan Markle ha recibido un duro golpe tras la muerte de su tío más querido. Gtres

El tío de Meghan ha muerto a los 82 años de edad tras muchos años de lucha contra el párkinson, según ha desvelado el diario The Sun. Una batalla que ha llegado a su fin y que ha dejado a la actriz destrozada, pues Michael la ayudó de forma rotunda en los inicios de su vida laboral. De hecho, si la duquesa habla español es porque vivió en Argentina durante varios meses ya que tenía una beca en la oficina de prensa de la embajada estadounidense del país latinoamericano gracias a su tío. Él era diplomático y conocía las aspiraciones políticas de su sobrina, por lo que le consiguió ese puesto en Buenos Aires para que fuera conociendo el gremio.

Meghan vivió una etapa muy feliz en Argentina, tal y como ella misma confesó en una entrevista televisada en la que también demostró brevemente su dominio del idioma español con un acento muy simpático. Sin embargo, aunque su interés por la político la llevó a pensar en matricularse en Relaciones Internacionales, finalmente de decantó por seguir su instinto y cumplir su sueño de ser actriz.

Cuando empezó a conseguir papeles en series, su tío Mike -como le llaman cariñosamente en la familia- permaneció a su lado y la apoyó. Ocurrió igual cuando decidió instalarse en Londres tras enamorarse del príncipe Harry, pero Michael nunca entendió por qué Meghan no les presentó a su esposo ni por qué se distanció tanto de su padre. De hecho, el tío de la actriz llegó a conceder una entrevista en el periódico británico Daily Mail donde plasmaba su crítica a la actitud de su sobrina de forma rotunda: "Algunas veces parece un poco inmadura, es una prima dona. Si quiere tener una relación más cercana conmigo depende de ella, ella es la que está ocupada, no yo. No sé qué le diría si pudiera escribirle, aunque tendría que salir de ella dar el primer paso. Nunca la he llegado a entender, no me gusta cómo ha tratado a su familia", declaró.

Meghan Markle, durante su entrevista a Oprah Winfrey en los jardines de su mansión californiana. Gtres

A pesar de sus polémicas palabras de 2019, quienes conocían al exdiplomático aseguran que siempre hablaba muy positivamente de su sobrina y recordaba los logros de la actriz en su vida, según informa la prensa de Reino Unido.

Michael Markle trabajó duro toda su vida hasta que la enfermedad hizo mella en su estado físico y psíquico. Años antes perdió a su amada esposa y tras el fallecimiento de ésta se trasladó al estado de Oregón para estar más cerca de su hija.

