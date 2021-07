Sarah Ferguson, sobre su relación con Andrés de York: "Somos la pareja divorciada más satisfecha del mundo"

Han pasado 35 años desde que Sarah Ferguson (61 años) y el príncipe Andrés (61) anunciaron su separación, tras una década de matrimonio y dos hijas en común, Beatriz (32) y Eugenia (31) de York. Sin embargo, siguen manteniendo una muy buena relación. Así lo ha vuelto a confirmar la que fuera amiga de Lady Di, quien todavía vive junto al hijo de Isabel II (95).

Durante una entrevista concedida a The Telegraph, con motivo de su próximo proyecto literario, Her Heart for a Compass -basado en la vida de su tía tatarabuela, Lady Margaret- Sarah Ferguson no ha hecho más que deshacerse en halagos hacia el príncipe Andrés. "Estamos contentos con la forma en la que estamos ahora", ha respondido la duquesa de York cuando le han preguntado por la posibilidad de volverse a casar con su exmarido.

Aunque no ha desmentido ni confirmado esta suposición, Sarah Ferguson ha dejado claro que aparte del príncipe Andrés, no hay otro hombre en su vida. "Siempre decimos que somos la pareja divorciada más satisfecha del mundo. Estamos divorciados el uno del otro, no el uno al otro. Somos copadres que nos apoyamos y creemos que la familia lo es todo. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos para criar a nuestras hijas y mantener una unidad familiar sólida. Nuestras palabras son comunicación, compromiso y compasión", ha expresado la escritora en conversaciones con el citado diario.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés el día de su boda. Gtres

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés siempre han permanecido muy unidos, incluso en sus momentos más complicados. Ella, de hecho, ha estado al lado del duque de York en estos últimos años donde ha sido objeto de polémica por su vínculo con el caso Epstein.

Gran amiga de Diana

Durante su entrevista con The Telegraph, además de pronunciarse sobre la buena sintonía que mantiene con el príncipe Andrés, la que fuera una gran amiga de Lady Di ha hecho referencia a algunas de las tensiones que se viven a día de hoy en la Casa Real británica. Al príncipe Harry (36) y Meghan Markle (39) les ha deseado felicidad y con respecto a la relación que mantiene el duque de Sussex con el príncipe Guillermo (39) solo se ha limitado a decir que la Princesa del pueblo estaría muy orgulloso de ambos.

Sarah Ferguson y Lady Di, en una imagen de archivo. Gtres

Sobre su relación con Diana, ha dejado claro que entre ambas existió una gran amistad que Ferguson sigue llevando en su memoria. "Ella está siempre en mi corazón. Ella era mi mejor amiga entonces y todavía lo es ahora. No hay mejor ejemplo de dar de corazón al mundo que ella". A Diana "la amé desde el momento en que la conocí cuando tenía 14 años hasta el momento en que falleció", ha comentado. "No había nadie como ella y nunca lo habrá", ha asegurado la duquesa de York, quien a sus 61 años se siente plena, pese a las críticas que recibió en varias ocasiones por su apariencia física. "Me siento cómoda conmigo misma: amo mi cabello rojo, amo mis tobillos delgados y amo mi cintura", ha expresado.

