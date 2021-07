Cayetano Martínez de Irujo, el gran ausente en la celebración del cumpleaños de sus hijos, Amina y Luis

Han pasado ya 20 años desde que nacieran los hijos de Cayetano Martínez de Irujo (58 años) y Genoveva Casanova (44). Justamente esto es lo que salieron a celebrar este domingo 25 de julio los hermanos junto a su madre y otra acompañante. La mexicana y sus hijos acudieron a un conocido restaurante madrileño para celebrar tan señalada fecha pero con una gran ausencia, la del duque de Arjona.

Entre Cayetano, Genoveva y sus hijos existe una fluida relación a pesar de que el matrimonio puso fin a su historia de amor cuando Amina y Luis solo tenían seis años, en 2007. Sin embargo, por si quedara algún resquicio de duda, Genoveva se ha afanado en dejar claro cuál ha sido el motivo pro el que Cayetano no ha podido estar en la reunión familiar: "Está trabajando en el campo", resuelve. Al ser preguntada por este feliz acontecimiento, la mexicana era escueta pero contundente: "Es bonito verlos crecer. Todo muy bien, gracias".

La exmujer del jinete, junto a otra joven y sus hijos han caminado por las calles de Madrid a la salida del local elegido. Tanto Amina como Luis portaban sendas bolsas, que quizás guardaban algún presente recibido en este fecha en la que alcanzan una cifra redonda. Amina y su madre han escogido un outfit muy parecido para esta celebración.

Genoveva y Amina, con vestidos parecidos. Gtres

Ambas han optado por vestidos largos y estampados en tonos azules. Mientras que el de Genoveva estaba decorado con un print vegetal, su hija se ha decantado por motivos de paisley, una de las tendencias que están resurgiendo esta temporada. Luis por su parte, se ha convertido en un apuesto joven que ha coordinado el tono azul de las rayas de su camisa con los estilismos de su madre y su hermana.

Esta no ha sido la única sorpresa que ha brindado la exmujer del jinete a sus hijos. Antes de salir de casa, los mellizos soplaron las velas entre todo tipo de dulces y pasteles adquiridos en la conocida pastelería Mallorca. En la imagen que ha publicado su orgullosa madre en su cuenta de Instagram aparecen los dos protagonistas sosteniendo cada uno un pastel con una de las cifras que completan los años que alcanzan.

A esta instantánea, Genoveva ha añadido una sentida felicitación: "Hoy hace 20 años que llegaron a mi vida estos dos maravillosos seres humanos. 20 años en los que me han permitido vivir el privilegio del amor más poderoso y fuerte que puede existir. Hoy cuando sus vidas ya alzaron el vuelo, solo me queda admirar la belleza de sus enormes alas y sentir un orgullo y un agradecimiento infinitos. Los amo con toda el alma, pollitos míos. Happy birthday babies!!". Un texto al que se han unido algunas de sus amigas como Cari Lapique (67), la estilista Ana Antic y su compatriota Jaydy Michel (47).

Luis Martínez de Irujo, con camisa de rayas azules. Gtres

Desde que cumplieron la mayoría de edad en 2019, tanto Amina como Luis se han mantenido en un perfil bajo. Fue en ese año cuando emitieron un comunicado pidiendo respeto hacia su vida privada y desde entonces es poco lo que se sabe de ellos. Estan centrados en sus estudios universitarios en Reino Unido donde cada uno ha elegido su camino. Amina se está formando en Lengua, Cultura y Comunicación en la Warwick University de Londres y Luis, en Historia y Relaciones Internacionalesen la Universidad de Exeter.

Los hermanos están muy unidos y cuando vuelven a España se integran en una exclusiva pandilla de la que también forman parte Victoria Federica (20), Gigi Moragas, hija del político Jorge Moragas (56), Martina Figo (19) y Luis Osorio.

Este cumpleaños no es el primer acontecimiento importante que se pierde Cayetano Martínez de Irujo. El jinete estuvo cuatro días ingresado en mayo en el mismo centro hospitalario que en febrero de 2020, tras sufrir una intoxicación alimentaria que él mismo y también sus médicos creyeron que se trataba de su delicado problema de estómago e intestino. Afortunadamente no fue así y pronto pudo volver a su hogar. A este respecto Genoveva ha declarado que ya se encuentra mejor, pero este suceso provocó que el duque de Arjona no pudiera asistir a la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Solís (29 años) y Belén Corsini de Lacalle (31), ni tampoco al bautizo de la hija de Fernando Fitz-James Stuart (30) y Sofía Palazuelo (29), la pequeña Rosario.

