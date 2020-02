Cayetano Martínez de Irujo, contra sus hermanos: "Cuando se pierde la humanidad, se acaba todo"

Cayetano Martínez de Irujo (56 años) ha recibido este miércoles un premio de lo más especial. Al hijo de la fallecida Duquesa de Alba le han otorgado la Medalla de Honor de la Real Academia Nacional de Medicina de la mano del cirujano, Enrique Moreno.

Un acto al que no faltó su pareja, Bárbara Mirján (23), ni su exmujer Genoveva Casanova (43) con sus dos hijos, Luis y Amina (18). Su hermano Fernando (60) también estuvo presente junto a Alfonso Diez (69). Además, amigos del jinete como el periodista Luis María Ansón (85) o Enrique Cerezo (72) quisieron arropar a Cayetano en este día tan especial donde las ausencias fueron de lo más sonadas.

Enhorabuena por el reconocimiento.

Sí, la verdad es que es un orgullo y esto nos viene de familia. Formar parte de Academias y aunque no es académico pues gracias a la Academia, es un orgullo.

¿Uno se acostumbra a recibir tantos elogios?

No, siempre hay que ser humilde ante todo y lo único que te cambia es que eres un gran reconocimiento.

Cayetano junto a Genoveva Casanova, quien acudió con sus hijos Amina y Luis.

Le hemos visto emocionarte dando las palabras recordando algunos momentos de su vida.

Sí, he relatado lo que pasó, una parte bonita y más íntimas que sucedieron y fue la persona de confianza de mi madre, pues toda misión conlleva eso.

¿A quién le dedica el premio?

No sé, yo creo que a mí mismo porque me lo he ganado.

¿Cuántas operaciones lleva?

Diez.

¿Cómo se encuentra?

Bien, lo que pasa es que un accidente tras otro, no sé que tipo de maleficio...

Le vemos algo dañado.

Sí, me caí en el último salto donde hice un recorrido fantástico y en el último salto me relajé un poco y galopé en el caballo y llegamos a una distancia y atravesamos el salto y me di un trompazo importante, pero tuve suerte.

¿Qué le han dicho los médicos con el último ingreso?

Pues Enrique nada, está desconcertado y yo no sé que decir. Fue un conato nada más y eso, tengo que cuidar la alimentación y no pegarme unas palizas de 12 horas y comiendo cualquier cosa y hay que tener cuidado.

El aristócrata mantiene buena relación con el que fuera pareja de su madre, Alfonso Diez.

¿Ha pensado retirarse de los caballos?

No, porque me ha venido esta oportunidad y hay algún mal ahí que está intentado que me retire, pues no lo va a conseguir.

¿Sigue compitiendo?

Sí, estaba compitiendo.

Cuando dice que hay un maleficio...

Es que desde septiembre y el mes de octubre fue una cosa... entré en quirófano, salí y me rompí tres costillas, cosa que no tiene sentido y fui a África a hacer unas cosas y tuve una infección complicada.

¿Cree usted en ese maleficio?

Estoy investigando. Igual que se cree en el bien, existe el mal.

Ha tenido varias recaídas pero siempre sus hijos y su hermano Fernando apoyándole.

Sí, y Bárbara también.

¿Le hubiera gustado ver al resto de sus hermanos?

Sí, claro que sí, lo que pasa es que para mi es una etapa pasada, o sea, lo que dije es que no voy a hablar de mis hermanos porque son mis hermanos pero después de lo que pasó y en la última operación lo pasé realmente mal porque no me lo esperaba, estaba con los caballos para un concurso, todo iba bien y de repente te ves ahí. Enrique es una inminencia tampoco encontraba explicación.

¿Por qué no da el primer paso para solucionar los problemas con sus hermanos?

¡Qué consejos tan personales!

Bueno, le pregunto. Hay que dar un paso para adelante.

No contesto a eso porque no vamos a entrar en eso. Carlos está invitado pero es mi deber al igual que el suyo como jefe de la casa, es mi deber institucional y yo lo he hecho. Y los demás no, quitando a Fernando, y después de esa operación y estar 10 días en ese hospital pues no recibí absolutamente nada y cuando se pierde la humanidad, para mí se ha perdido todo.

¿Pensó que iban a dejar las rencillas e irían a visitarle?

No voy a hablar más del tema y no quiero hablar más de esto.

Cayetano junto a sus hermanos, Carlos y Fernando, y Alfonso Diez junto a Carlos Fitz James Stuart Solís, en el aniversario de la muerte de la duquesa de Alba.

El otro día nos encontramos con Eugenia y dijo que aunque haya rencillas pues siempre le querrá.

Pues no me importa, es un tema pasado para mí y yo cerré la puerta en ese hospital y ya está. No quiero hablar más del tema, ¿me oyen? Es un tema cerrado.

¿Se irá a Sevilla el viernes? Le dan un premio a Curro Romero.

No lo sé, no lo tenía previsto porque tal vez tengo que competir y no sé mi día a día.

De ánimo, ¿cómo se encuentra?

Bien.

Triste por todo lo que ha pasado.

Que no quiero hablar más del tema y no quiero que me pregunten de esto.

¡Qué bien se lleva con Genoveva!

Pues es la madre de mis hijos y tengo unos hijos excepcionales.

