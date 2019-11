La misa funeral por la Duquesa evidencia la ruptura entre sus hijos: solo Cayetano asistirá

Cada día más unidos, Cayetano Martínez de Irujo (56 años) y Bárbara Mirjan (23) se han convertido en inseparables. La joven se ha convertido en un apoyo fundamental para su pareja en los últimos meses. En pleno convulso aniversario por el fallecimiento de la Duquesa de Alba, Cayetano no ha podido confirmar quiénes de sus hermanos acudirán este miércoles a la misa funeral. Y es que, la relación con ellos es prácticamente inexistente desde la publicación de sus memorias, De Cayetana a Cayetano. Y así se constatará en esta celebración. En lo que respecta a Cayetano y su pareja, acudieron a la presentación oficial de la 29 edición del Salón Internacional del Caballo, Sicab 2019. Allí, el jinete se ha sincerado.

¿Cómo se encuentra?

Una costilla rota, me rompí una costilla el otro día, el caballo se asustó de un palé que se cayó y nos caímos los dos. No he podido saltar.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su pareja Barbara Mirjan. Gtres

¿Cuándo retoma?

Pues espero que el fin de semana que viene o el siguiente.

Nos alegramos de verle por aquí, le tenemos que preguntar por la publicación de su libro. Próximamente lo tendremos en Sevilla.

Para la vuelta de Navidad. Ahora voy a San Sebastián. Sevilla como es muy especial lo he dejado para el año que viene.

¿Cómo está la cosa con sus hermanos mayores?

La pregunta no procede.

¿Cómo se plantea las Navidades?

Tranquilas, bien.

Se cumplen cinco años sin Cayetana

Sí, ya ha salido la esquela, este día 20 se hace la misa en recuerdo de ella, como debe ser.

¿Quién está previsto que venga?

No lo sé.

Precisamente, ha sido este día 20 cuando Vanitatis ha confirmado que tan solo será Cayetano quien asistirá a la misa funeral en nombre de su madre. Será en la iglesia de los Gitanos de Sevilla donde se celebre este homenaje que estará oficializado por Ignacio Sánchez Dalp. El hecho de que tan solo Cayetano vaya a acudir a la misa deja patente la tensión y el distanciamiento entre los hermanos.

Cayetano, emocionado en la presentación de su libro

"Mi gran lucha ha sido siempre la determinación de ser libre, independientemente de cómo haya nacido y las circunstancias a las que me haya enfrentando", afirmaba Cayetano en la presentación de sus memorias, De Cayetana a Cayetano, en la que ha pasado de la risa al llanto. Cayetano Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, hijo de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, y Luis Martínez de Irujo, ha utilizado este libro para sacudir los cimientos de su noble estirpe, exorcizar viejos demonios familiares y reflexionar sobre su vida en palacio, con sus privilegios y sus tristezas.

Cayetano Martínez de Irujo plasma su vida en una biografía

"Este libro lo he escrito por la necesidad de compartir mi verdadero ser con la humanidad y no tener que seguir probando mi inocencia, puesto que he tenido que sufrir mi condición de persona de interés público porque un pequeño sector se ha esforzado en mostrar una imagen que no soy, algo que me ha dolido mucho", argumentaba el autor del libro editado por La esfera de los libros.

Aunque en la presentación no ha concretado nada sobre su familia, excepto el momento emotivo en el que ha llorado al recordar a su padre, a lo largo de las trescientas páginas del libro Martínez de Irujo sí es explícito a la hora de denunciar la falta de cariño que sufrió en su infancia o su desaprobación al matrimonio de su madre con Jesús Aguirre.

Pese a todo ello, cree Martínez de Irujo que hoy en día es una persona "reparada emocionalmente" gracias a sus "dolorosos esfuerzos" de enfrentarse a "la dura realidad", algo que asegura que hizo en esta autobiografía, en cuyo proceso de escritura lloró "muchísimo". "El ser humano se forja en el sufrimiento y si, de alguna forma eres diferente, te sales de lo estipulado o tienes algún condicionante singular, se paga un precio muy alto, se nazca donde se nazca", ha expresado el jinete y noble de la familia más aristocrática de España.

[Más información: Cayetano Martínez de Irujo rompe a llorar al recordar a su padre en la presentación de su libro]