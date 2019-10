Primera aparición pública de Cayetano Martínez de Irujo tras su operación intestinal

Cayetano Martínez de Irujo (56 años), poco a poco, va recuperando la rutina después de que el pasado 18 de septiembre tuviera que ser ingresado de urgencia por una obstrucción intestinal de la que tuvo que ser operado. Entonces, el jinete tuvo que paralizar todos sus compromisos profesionales, así como la presentación oficial de su libro De Cayetana a Cayetano. Sin embargo, todo hace indicar que esos malos momentos comienzan a quedar atrás y la recuperación se abre paso en su vida.

Y es que, ya se ha producido la primera aparición pública del aristócrata tras su percance de salud. El acontecimiento escogido para su rentrée mediática ha sido, como no podía ser de otro modo, el concurso internacional de saltos (CSIO), que ha celebrado este año su 108 edición en el Real Club de Polo, y en el que Cayetano suele ser uno de los participantes que no falta a la cita.

Cayetano demostró estar bastante recuperado de su último problema de salud. Gtres

Ha tenido lugar en Barcelona y Martínez de Irujo ha acudido junto a su actual pareja, Bárbara Mirjan (23), que en estas complicadas semanas ha estado, incondicional, a su lado. Pese a que Cayetano se ha mostrado muy recuperado, este año se ha tenido que conformar con ver el espectáculo deportivo desde la grada.

Todos los datos de su operación

Fue el pasado 28 de septiembre cuando Cayetano recibía el alta hospitalaria. El hijo de la duquesa de Alba permanecía ingresado en la clínica madrileña de la Luz desde el pasado 18 de septiembre. Cayetano tuvo que ser ingresado de urgencia aquejado de un fuerte dolor en la zona abdominal. Tras un examen médico, le diagnosticaron una obstrucción intestinal y fue operado por el prestigioso doctor Enrique Moreno.

Por estos motivos de salud, el hijo de la duquesa de Alba tuvo que cancelar la presentación del libro De Cayetana a Cayetano, prevista para el lunes 23 de septiembre en el Hotel InterContinental de Madrid. El acto de presentación se ha pospuesto hasta que el aristócrata pueda retomar su vida normal.

Genoveva Casanova y la actual pareja de Cayetano en una de sus visitas al hospital. Gtres

Su última intervención quirúrgica tuvo lugar el pasado mes de febrero, mes en el que vieron que tenía abierta la pared abdominal, algo que los médicos no pudieron solucionar del todo en su día. Y es que desde hace casi cinco años, los problemas intestinales no han dejado de darle sustos a Cayetano.

El hijo de la duquesa de Alba ha tenido que pasar por el quirófano casi una decena de veces: "He tenido desde 2014 ocho operaciones y me había quedado un bultito aquí, parecía un torero, parecía que se iba a cerrar y resulta que hicimos una resonancia en diciembre y la pared abdominal estaba abierta. Como hago mucho ejercicio, cuanto más musculaba, más se abría. Había que repararlo y me han puesto una malla grande, estuve un par de semanas muy fastidiado", confesó el jinete el pasado mes de abril, tras ser operado porque tenía abierta la pared abdominal.

Durante los días que ha permanecido ingresado en la clínica madrileña de la Luz, ha recibido la visita de familiares y amigos cercanos, entre los que han destacado su actual pareja, Bárbara; su exesposa Genoveva Casanova (42); y su hija Amina (18).

[Más información: Cayetano Martínez de Irujo recibe el alta hospitalaria tras su operación intestinal]