Amador Mohedano, muy emocionado, visita la tumba de Rocío Jurado en el cementerio de Chipiona

Amador Mohedano (67 años) está viviendo unos días bastante complicados desde que se sentó en Sálvame Deluxe a hablar de su sobrina, Rocío Carrasco (44). Y es que parece que todo se ha dado la vuelta y ahora tiene que hacer frente a los rumores que hay sobre la relación que mantiene él con Carrasco y los motivos por los que se distanciaron. Ahora, el exmarido de Rosa Benito permanece en silencio y no quiere hacer declaraciones a la prensa, pero las cámaras han captado un momento que ha resultado muy impactante.

Amador Mohedano ha acudido al cementerio de Chipiona para reencontrarse con su hermana, en medio de la polémica. El andaluz ha visitado la tumba de Rocío Jurado y le ha llevado flores bajo la atenta mirada de los vecinos del pueblo que también han querido acercarse hasta allí para sentirse más cerca de la cantante.

Amador Mohedano visitando la tumba de su hermana en mayo de 2020. Gtres

"Ya ha venido mi hijo el pequeño a verme y él me ha dicho 'vamos a llevarle un ramo de flores a la tía', y aquí hemos estado", ha confesado Amador cuando le han preguntado por el motivo por el que había acudido a la tumba de su hermana. En cuanto a si 'ha hablado' con ella, asegura que: "Eso es privado, pero mi mente no deja de funcionar y siempre estoy pensando en ella".

Muy emocionado, Amador ha asegurado que se le han saltado las lágrimas visitando a su hermana porque no suele ir al cementerio: "Si hombre porque yo no suelo venir al cementerio". "No, no suelo venir pero hoy tocaba por mi hijo y traje unas flores. Pero quieras o no siempre te conmueve".

Sus impactantes declaraciones en 'Deluxe'

En su última visita a Telecinco, Mohedano afirmó una vez más que la persona que les ha dado de lado ha sido Rocío Carrasco, sin motivo alguno: "La familia Mohedano no sabíamos de todo ese follón, como ella decidió no saber nada de nosotros...". Además, aseguró que la relación que ha mantenido con Antonio David ha sido por estar con sus hijos: "Con Antonio David Flores no es que haya tenido relación, hemos coincidido. Con los niños, sí. Me dijeron que querían esta con su padre. No nos merecemos que nos haya dado de lado de esa forma, ella no tiene relación con nadie de la familia".

Mohedano saludando a David Flores en febrero de 2017. Gtres

El momento más sincero de la noche fue cuando Jorge Javier Vázquez (50) le preguntó por lo que sintió cuando supo que su sobrina se había intentado quitar la vida, a lo que respondió: "Me tembló el cuerpo entero cuando dijo que se había tomado pastillas para quitarse la vida". Amador Mohedano quiso, además, dejar una cosa bien clara. El especial que se hizo en TVE para que Rocío Jurado se despidiese de su público se llevó a cabo por Fidel (48) y Rocío, algo que nunca perdonó, porque no le consultaron para nada y él llevaba siendo el manager de la artista durante toda su vida: "Cuando quisieron jugar con mi trabajo y mis hijos. Le pediría que se pusiera en mi lugar. Pasaron por detrás de mí. Mi hermana se dio cuenta. Me quedé, con la espina clavada, porque mi hermana me lo pidió de rodillas".

Amador habló del día en el que Antonio David le dijo "¿quieres ver mi cara B?". Aseguró haber sido testigo de una fuerte bronca entre él y su sobrina.: "Insultarla, no. Escuché gritos entre la madre, la hija y él. Llamé a la puerta porque tenía miedo de que se enterara la gente. Le dije a Antonio David qué pasaba. Dice nada, no pasa nada. Mi sobrina llorando, Rocío de los nervios. Le dije '¿y a ti qué te pasa, Antonio David?' Y me dijo 'tú todavía no conoces mi otro yo'".

