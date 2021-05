Rocío y David Flores, los protagonistas en el homenaje a Rocío Jurado: emoción y dos ausencias

Este sábado día 29 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de Rocío Jurado en Chipiona y, como en años anteriores, algunos miembros de la familia Mohedano se han reunido en el pueblo de La más grande para homenajear a la artista, a escasos días de cumplirse 15 años de su fallecimiento. Entre ellos, han hecho acto de presencia Ortega Cano (67 años), Amador Mohedano (67), Rocío Flores (24) y su hermano David (22), uno de los protagonistas de las últimas semanas por su declaración en los juzgados por la denuncia que interpuso su padre contra su madre, Rocío Carrasco.

David Flores ha llegado al Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona acompañado de una persona muy cercana a su familia paterna. En el interior, se ha reencontrado con su tía, Gloria Mohedano (66) y el marido de esta, José Antonio Rodríguez. Además, en la misa se ha visto también al novio de Rocío Flores, una persona que se ha convertido en el gran apoyo para la joven en estos momentos.

José Ortega Cano llegando al acto este sábado. Gtres

El maestro, José Ortega Cano, fiel a su cita para homenajear a su difunta esposa, Rocío Jurado, llegaba al evento junto a su hija Gloria Camila (25). Mientras se bajaba del vehículo en el que iba, Ortega aseguraba que le gustaría que Rocío Carrasco (44) fuese a la cita porque se trata de rendir tributo a su madre: "Sí, por muchas razones, ¿no? Porque es su madre y la misa para ella, y bueno... pero en fin".

Amador Mohedano ha sido otro de los rostros conocidos que han acudido a esta gran cita, con mucha prisa confesaba lo que sigue: "Tengo que ir al cementerio, que tengo unos músicos muy importantes". Al ser preguntado por su sobrina y por si él hubiera querido que estuviera este sábado con la familia, Amador respondía, dubitativo: "No, no", aunque luego rectificaba: "Sí, claro que me gustaría, pero no creo que venga". Gloria Mohedano también se ha dejado ver en este homenaje a su hermana: "Un año más con ella, un año más con ella".

José Ortega Cano junto a su hija Gloria, la pareja de esta, Rocío Flores, Gloria Mohedano y el esposo de esta. Gtres

Las dos grandes ausencias en esta jornada han sido la de José Fernando (27) -que está ingresado en un psiquiátrico y se espera que salga en junio, como anunció JALEOS-, y la de Rocío Carrasco, distanciada de parte de la familia desde hace años. La última vez que se pudo ver a la familia unida fue en el primer aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Allí, ante la tumba de La más grande, Rocío Carrasco, cogida del brazo de Fidel Albiac, recordaba a su madre junto a sus hermanos, sus tíos y Ortega Cano. Aquella estampa, parece, ya no se va a volver a producir nunca más.

La nueva vida de José Fernando

José Fernando volverá a casa en cuestión de días. Tiene claro que esta oportunidad "es única" y que no volverá a suceder. Sabe cómo tiene que reconducir su vida. Quiere estudiar, formarse y, más tarde, trabajar. "En la clínica se ha dado cuenta, a través de los talleres, lo que realmente le llena y motiva. Ya desde antes de entrar, él siempre demostró que la informática se le daba bien", informaba quien bien lo sabe hace unos días a este medio. Quiere "recuperar el tiempo perdido con su Rocío, poder verla y abrazarla cuanto quiera y no solo cuando los permisos lo permitan. Verla a través de una videollamada no ha sido fácil". El hijo de Ortega volverá a vivir con Michu: "Han tenido sus baches, pero hoy lo suyo es más maduro y formal. Más sano".

[Más información: "En mi hija hay un guion", "Yo estaría dispuesta a tener más hijos", "Está todo perdido": Rocío, en titulares]