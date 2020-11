Cayetano Martínez de Irujo rinde homenaje a su madre rodeado de amigos, pero sin sus hermanos

Este viernes se cumplían seis años de la muerte de la duquesa de Alba, una mujer que dio todo por su país y por su familia. Para rendirle homenaje, su hijo Cayetano Martínez de Irujo (57 años) organizó una misa en la iglesia de Los Gitanos de Sevilla, donde reposan sus restos. Allí estuvo acompañado de su pareja, Bárbara Mirjan, y su hija Amina (19).

Hasta el templo también se acercaron amigos íntimos de la que fuera duquesa de Alba, como Curro Romero (86), Carmen Tello (65), Isabel de León, marquesa de Méritos y presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, o Carlos Telmo, relaciones públicas y muy cercano a la madre de Cayetano Martínez de Irujo.

Algunos de ellos, como Carmen Tello, ya son habituales en la misa en recuerdo a Cayetana de Alba. Ella, junto a su marido, no ha querido faltar a este emotivo encuentro que, una vez más, llevó a cabo Cayetano Martínez de Irujo. "Él ha organizado esta misa donde están sus restos, el que quiera que venga y el que no, que no venga". Tello, además, aseguró que con la situación que se vive en la actualidad por la crisis del coronavirus, no sabe cómo hubiese vivido la duquesa de Alba estos tiempos. "Con esta pandemia no sé que hubiera sido de ella si hubiera estado aquí. Con lo que le gustaba salir y entrar. Yo me acuerdo de ella siempre ha dejado una huella impresionante", comentó.

Cayetano Martínez de Irujo, junto a su hija Amina y su pareja Bárbara Mirjan. Gtres

Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, la misa estuvo marcada por la ausencia de los hermanos del conde de Salvatierra, Carlos (72), Alfonso (70), Jacobo (66), Fernando (61) y Eugenia (51). Tampoco ha estado presente Alfonso Díez (70), viudo de la duquesa de Alba, quien sí había asistido los años anteriores.

Pese a las ausencias, Cayetano Martínez de Irujo confirmó que se ha podido reconciliar con parte de sus hermanos. Tras la misa de su madre y con una actitud muy tranquila explicó: "Con Carlos sí hablamos. Yo lo tenía claro, que para arreglar las cosas hay que sentarse y hablar a fondo. Hay que pasar página. Cada uno dijo lo que quería decir y es así como se hacen las cosas. Es el duque de Alba y yo siempre estoy al servicio de él y así ha quedado claro. Pasamos página y para adelante".

Curro Romero y Carmen Tello, en la misa en honor a la duquesa de Alba. Gtres

Más allá de las conocidas diferencias de la familia, esta vez las ausencias podrían estar relacionadas con la situación que se vive por la pandemia y el cierre de Andalucía para contener el coronavirus.

Próximo acercamiento

Desde que en septiembre del pasado año Cayetano Martínez de Irujo sacara a la venta su libro de memorias, De Cayetana a Cayetano, en el que desvelaba algunos de los secretos más íntimos de su familia, en especial de la relación que mantuvo con su madre, los hijos de la duquesa se desvincularon por completo del conde de Salvatierra.

A expeción de Fernando, cuarto hijo de la aristócrata, todos los hermanos cortaron el contacto con el jinete. Pero el pasado mes de octubre, Cayetano reveló que el distanciamiento que existe entre los componentes de su ilustre familia está en trámites de acortarse. Buena noticia para los Alba, que en el mes de septiembre confirmó la continuación de su noble linaje con el nacimiento de Rosario, primera hija de Fernando Fitz James Stuart (29), primogénito del actual duque de Alba, Carlos.

Ha sido la pequeña el motivo por el que los hijos de Cayetana de Alba volverán a verse las caras después de un año alejados. Y es que el jinete confesó que acudirá al bautizo de la niña, cuya fecha está por definirse. "Sí, por supuesto que voy a acudir. Me llamó mi hermano", dijo el aristócrata en los Premios de Pintura BMW.

