El final definitivo de 'Brangelina': ya hay fecha para firmar el divorcio

'Brangelina' llega a su fin. Los abogados de Brad Pitt (54 años) y Angelina Jolie (42) han comunicado que están redactando el documento que dará por finalizado este culebrón casi un año y medio después. En solo dos semanas los detalles del acuerdo de divorcio saldrán a la luz.

Los letrados aseguran que, aunque los actores no se pueden ni ver, han conseguido llegar a un acuerdo sobre los términos de la ruptura para poner fin a su relación, según publica The Sun. Concretamente, especifica que el avance en las negociaciones se debe a que ambos quieren solucionar esto pronto para no perjudicar a sus hijos.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos el día de su boda People

Uno de los puntos más problemáticos del divorcio era la relación que debía tener Brad Pitt con los pequeños, cuestión que finalmente se habría solucionado. Las estrellas de Hollywood son padres de Maddox (16), Zahara (13), Pac (14), Shiloh (11) y los gémelos Knox (9) y Vivienne (9).

Pero el entendimiento solo es sobre el papel, ya que los acontecimientos de los últimos meses han terminado por distanciarlos. En este sentido, fuentes cercanas a Brad Pitt habrían señalado a distintos medios que que no existe ninguna posibilidad de reconciliación, pues su relación no ha terminado nada bien hasta el punto de que "no pueden estar juntos ni en la misma habitación".

Por el momento parece que ambos ya han rehecho su vida. Pitt está comenzando poner orden en día sí a día, alejándose de los malos vicios y recuperando su vida social y su salud, como él mismo reconoció en la revista People. En cuanto a Jolie, hay distintos rumores que señalan que estaría manteniendo una relación con un agente de bienes.

[Más información: Angelina Jolie sufrió una parálisis facial tras su divorcio]