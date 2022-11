Inés Hernand cuenta su dramática infancia: "Mis padres me dejaban sola en Navidad desde los 14 años"

Inés Hernand se ha ganado una legión de fans tras convertirse en la estrella del Benidorm Fest. La cómica y presentadora ha demostrado sus dotes ante las cámaras, pero ahora ha sorprendido a los espectadores al descubrir su faceta más íntima y desconocida contando su dramática infancia.

La influencer ha concedido una entrevista al espacio Sin filtros del periodista David Andújar en Instagram, una conversación en la que, haciendo honor al nombre del programa, se ha abierto en canal para hablar de los aspectos más duros de su niñez.

"No tengo relación con mis padres desde hace seis o siete años", ha confesado, afirmando que es hija única y recuerda su infancia "un poco solitaria", aunque en momentos clave de su vida sí contó con la figura de su abuela y de la persona que ayudaba en su casa.

Inés Hernand es cómica, influencer y presentadora.

"Hasta los 6 años no fui al colegio y de los 6 a los 12 me cambiaron cuatro veces de colegio", relata la presentadora de Gen Playz. Según cuenta, sus padres constantemente estaban trabajando o disfrutando de "un ocio en conjunto", motivo por el que la dejaban desatendida: "Veían a una niña más o menos solvente y decían 'mira, ya llega sola al microondas, pues que se caliente la leche'".

Pero cuando más notable se hacía es ausencia era en fechas importantes como cumpleaños, verano o las Navidades. "Yo no me he pegado un verano con mis padres desde los seis años, en las Navidades se iban ellos y me dejaban sola desde los 14", ha confesado Hernand. "Para mí llegar al instituto el 8 de enero y decir que he pasado las Navidades en casa de mi amigo Álex es raro. (...) Te lleva a mentir porque quieres tener lo que se impone", explica.

Sobre el hecho de que sus padres no se hayan puesto en contacto con ella ni siquiera tras su gran éxito profesional, Inés asegura que "ellos siempre han estado alejados". Y añade: "A lo mejor viven un poco ajenos a mi situación. Tampoco soy Anne Igartiburu ni estoy todos los domingos en La 1".

La cómica afirma haber roto definitivamente con sus padres: "Mi adiós final fue a consecuencia de líos que han hecho que me parecen absolutamente inmorales y por los que no quiero tener ninguna relación con esas personas", asevera. "Que tengan la suerte que se merecen, si en algún momento el camino nos vuelve a cruzar será para lo estrictamente necesario", agrega.

Llama la atención la serenidad con la que la presentadora ha narrado estos duros acontecimientos de su vida, y es que la terapia le ha permitido dejar atrás la rabia al hablar de este tema. Sin embargo, su complicada infancia sí le ha dejado secuelas que sigue arrastrando actualmente: "Me afecta con una ristra de relaciones tóxicas a consecuencia de unas carencias afectivas. Acabas saliendo con la primera persona que te quiere, porque no te han querido", sentencia la influencer.

