La transformación de Jesús Vázquez: analizamos los cambios estéticos que revelan sus últimas fotos

El comienzo del año parece haberle sentado muy bien a Jesús Vázquez (57 años). No solo porque el trabajo le sonríe al haber regresado a la pequeña pantalla de la mano del programa de citas The Bachelorette, un dating show en el que ejerce de maestro de ceremonias, dando paso a los momentos más importantes. También porque ha vivido una transformación física que está causando furor entre su más de un millón de seguidores de Instagram.

Todo comenzó el pasado 12 de enero, cuando el presentador gallego compartió una nueva fotografía en la que estaba visiblemente rejuvenecido. "He vuelto con unos pelos de Nueva Zelanda... ¿Qué hago? ¿Me dejo melena?", preguntaba a sus followers, tanto famosos como anónimos, que no tardaron en decirle lo "guapo" que estaba en la imagen. Pero también en llenar la publicación de mensajes en los que reaccionaban a su cambio: "A mí que me lo explique alguien...", escribía Dani Rovira (42), a lo que Jorge Fernández (50) añadía: "¡Qué pasada! ¡Estás espectacular, Jesús!". Tampoco faltaron los fans que le compararon con David Beckham (47).

Una evolución de la que EL ESPAÑOL ha querido conocer más, poniéndose en contacto con la doctora Beatriz Estébanez, especialista en medicina estética de la Clínica Menorca. Según la médica, "hay cambios muy sutiles que lo que hacen es intentar mantener en todo momento su armonía fácil y no variarla. Se aprecia que en el tercio superior lleva algo de botox, el cual se inyecta en esa parte para levantar las cejas, abrir la mirada y borrar todas las arrugas de expresión. Es el tratamiento más demandado en medicina estética".

El antes y después de Jesús Vázquez. Gtres / Redes sociales

La doctora destaca también que se habría realizado "un tratamiento para mantener el contorno mandibular, que le da mucha personalidad". "Esta zona se redefine con inyecciones de ácido hialurónico reticulado, que tiene una consistencia similar a la del tejido para hidratar y dar volumen, añade la doctora Estébanez, que indica que si bien "el efecto es inmediato, pero cuando verdaderamente se aprecian los resultados es al mes".

Otra de las zonas que destaca la doctora es la piel: "Se ve muy óptima, lo que hace pensar que usa vitaminas o plasma en plaquetas lo que le daría un aspecto de piel juvenil y lozana", sentencia.

El volumen del rostro es lo que más llama la atención a la doctora Barba Martínez, de la clínica doctora Barba, que señala que hay una ligera pérdida "de la definición de los ángulos en el mentón, la mandíbula y las mejillas". Un problema que, sin embargo, tiene fácil solución con un tratamiento conocido como 'masculinización facial'. "Es un tratamiento cómodo para el paciente que se realiza con ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica para dar protección a la región malar (los pómulos), la región mentoniana (la barbilla) y a la proyección mandibular. Con él, se obtiene unas facciones más duras, prominentes y masculinas como las que ahora muestra el rostro de Jesús Vázquez".

Analizando el rostro del veterano presentador, la experta también observa el uso del botox para disimular las líneas de expresión, los surcos nasogenianos y las comisuras. El resultado, en su opinión, es muy bueno: "Tiene una cara más rejuvenecida en general gracias a los tratamientos médicos a los que se ha sometido".

Retoque digital

Más allá de los retoques estéticos a los que Jesús Vázquez podría haberse sometido, hay que tener en cuenta que también podría haber utilizado algún programa de retoque digital o filtro. Son de sobra conocidos los programas y aplicaciones que pemiten quitarse años y retroceder en el tiempo con tan solo un 'clic'. En caso de que este fuera el caso, Jesús Vázquez lo habría hecho de manera sutil y profesional, hasta el punto de confundirse con el trabajo de un médico especializado en estética.

