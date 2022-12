Telecinco pone fecha a ‘Para toda la vida: The Bachelorette’, su nuevo 'dating show'

Sheila Martori buscará el amor en 'Para toda la vida: The Bachelorette'

Telecinco vuelve a apostar por la búsqueda del amor en su nuevo formato, Para toda la vida: The Bachelorette. Un dating show presentado por Jesús Vázquez y en el que una joven llamada Sheila Martori intentará encontrar a su media naranja. El programa, producido por Warner Bros. ITVP España, ya tiene fecha de estreno, y llegará a la parrilla de Mediaset el próximo lunes 12 de diciembre, a partir de las 22:50 horas, tras el última hora de Pesadilla en El Paraíso.

De esta manera, Para toda la vida: The Bachelorette competirá con la serie Hermanos, que suele liderar su franja en la noche de Antena 3. La 1, La 2 y laSexta suelen ofrecer cine ese primer día de la semana, y Cuatro dedica su prime time al debate de La isla de las tentaciones.

The Bachelorette es el spin-off de The Bachelor, una de las franquicias audiovisuales estadounidenses de mayor éxito de la productora, con más de 180 ediciones y más de 2.258 horas emitidas en 38 países, tanto de su versión original como de sus diferentes secuelas. Su protagonista es Sheila Martori, una mujer de 26 años que ha sido dibujada como exitosa. Estudió arquitectura, estudia en la actualidad un máster de interiorismo y, además, está a punto de sacar su propia línea de joyas. A pesar de ello, no ha tenido suerte en el amor, y por ello, Mediaset le permitirá conocer a 20 chicos muy diferentes entre sí. Para ello, tendrá citas y encuentros, que le permitirá descubrir a su candidato ideal.

Una semana después, Telecinco estrenará dos nuevos formatos

El estreno de Para toda la vida: The Bachelorette precederá a la llegada de los dos nuevos concurso que Telecinco está preparando para su franja de tarde, y que se estrenarán el lunes de la semana siguiente, el 19 de diciembre.

Hablamos de 25 palabras y Reacción en cadena. 25 palabras estará presentado por Christian Gálvez, es una adaptación del formato estadounidense 25 words or less. Se trata de una competición de tres rondas en su versión original, y que enfrentará a dos personas anónimas que van acompañadas de dos famosos. La mecánica consiste en hacer que tu equipo acierte una lista de palabras usando el menor número de palabras claves posibles. Su puesta de largo será a las 19:00 horas, lo que le hará medirse con Y ahora, Sonsoles.

A continuación, a las 20:00 horas, Ion Aramendi estrenará ese mismo 19 de diciembre el concurso Reacción en cadena, un formato estadounidense que estrenó la cadena NBC en 1980 y que distribuye internacionalmente Sony Pictures Televisión. El concurso, que competirá contra Pasapalabra, ha sido versionado en países como Canadá, Reino Unido o Serbia. Además, en Italia se emite desde 2007 con excelentes cifras de audiencia en la cadena pública RAI. En él, dos equipos rivales, compuestos por tres personas, competirán en pruebas sucesivas para resolver cadenas de palabras mientras van acumulando dinero; podrán llevarse cada día más de 150.000 euros.

